Inocencio Arias confiesa en COPE que ha iniciado los trámites para acoger a dos refugiados afganos

El colaborador de 'Herrera en COPE' e histórico de la diplomacia española Inocencio Arias ha explicado en COPE que ya ha comenzado los trámites para acoger a dos refugiados afganos en su casa. Arias ha defendido la necesidad de dar cobijo en nuestro país a todos aquellos afganos que han ayudado a la misión española en Afganistán y cuyas vidas están en peligro por culpa de los talibanes.

“Nada sería humanamente más vergonzoso que que un médico que ha colaborado con nosotros, un intérprete que ha colaborado con nosotros, un conductor que ha colaborado con nosotros, que sabe que va en una lista de los talibanes que van a su casa a cargárselo, o como mínimo a meterlo en la cárcel durante cuarenta años. Yo no creo que Vox vaya a incidir en esa política. España debe acoger proporcionalmente a lo que hagan los otros. Si Alemania acoge a 4.500, España debe acoger a 3.000”.

Por ello, Arias ha confesado que él ya ha iniciado el procedimiento para acoger a dos de estos refugiados afganos que vendrán a nuestro país: “Yo desde luego, ya le he anunciado a un amigo que colabora en un ONG que yo me quedo con dos durante seis meses”.

En su decisión, ha pesado su amplia experiencia internacional en conflictos, y la visita que en su día realizó al país afgano tras la derrota de los talibanes en 2001: “Yo estuve allí al año y medio de la invasión de EEUU y yo recorrí el país con siete embajadores de la ONU, y la gente con lágrimas en los ojos: 'don't go, don't go'... Recuerdo a una mujer a la que hicieron jefa de informativos de una radio. Nos cogía la mano y nos decía: 'ustedes no saben lo que han hecho, ahora mi hija puede ir al colegio'. Que dejemos en la estacada a los que han trabajado para nosotros, para mí no tiene nombre”.

Por el momento, España tiene autorizados dos vuelos diarios que salen de madrugada del aeródromo de Kabul hacia Dubai, donde ya se embarcan en una aeronave de Air Europa rumbo a la base de Torrejón, y aunque se está intentando incrementar algún vuelo más, de momento no hay más autorizaciones para ello debido a que, según el Jemad, "hay una sola pista y una saturación de vuelos descomunal".