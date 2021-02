Arrimadas, en COPE: ¿A que los independentistas no hacen un documento diciendo que no van a pactar con Cs?

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha cuestionado en 'Herrera en COPE' el manifiesto anti-PSC firmado el pasado miércoles por los partidos independentistas por el que se comprometen por escrito a no pactar un Govern con su candidato Salvador Illa. "¿A que no hace falta que los independentistas hagan un documento diciendo que no van a pactar con Cs? ¿por qué hacen este documento con el PSC? porque nadie se imagina que vayamos a pactar con independentistas yporque todos pactan y han pactado con el PSC. Hay decenas de ayuntamientos donde ahora mismo el PSC gobierna con ERC, la CUP, o el partido de Puigdemont". Ciudadanos, por el contrario, “no ha pactado en ningún sitio”. En su opinión, insiste “en campaña algunos mienten y tienen que sobreactuar".

Inés Arrimadas ha criticado que se 'hable mucho" de Salvador Illa, cuando "ya ha dicho públicamente que quiere repetir en Cataluña el acuerdo de Madrid, con ERC y Podemos, eso no es acabar con el 'procés', es alargarlo”. Por eso ha puesto en valor la propuesta de su candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa de "centrar el tiro" en "acabar ya" con el proceso independentista y en "hacer propuestas".

En este sentido reconoce que “el independentismo está nervioso porque puede perder la mayoría”, por eso ha incidido en la importancia de acudir a las urnas este domingo. “Si nos quedamos en casa esto va a seguir, lo más importante es la participación, todas las encuestas dan que ahora mismo el primer partido es la abstención e indecisión”.

No podemos ganar a Sánchez en irresponsabilidad

ESTADO DE ALARMA

Por otro lado Inés Arrimadas ha defendido su apoyo al estado de alarma. “Hicimos lo correcto, estoy convencida de que hemos salvado muchas vidas dándole esta herramienta a las Comunidades. ¿Cómo estarían los hospitales, las UCIs si igualaramos en irresponsabilidad a Sánchez? Hubiéramos estado seis meses sin que la Comunidades pudieran hacer nada contra la pandemia, no hubieran podido tomar ninguna medida”.

A su juicio "el estado de alarma no lo ha ejercido Pedro Sánchez", que no se ha querido "manchar con restriucciones" y Ciudadanos ha dicho, “no le puede ganar en irresponsabilidad”.

Por último Arrimadas ha defendido para Cataluña políticas de "bajada impuestos, protección a las familias, de lucha por la seguridad y contra la ocupación, con ayudas para los autónomos y eso solo lo va a garantizar Cs”.