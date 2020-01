La indignación de Jesús Ferreiro, de 'Onda Pesquera': "La gente de la mar somos de segunda categoría"

Tras la aparición del cadáver de Antonio Javier Maza en aguas del Estrecho de Gibraltar, uno de los seis marineros desaparecidos del pesquero 'Rúa Mar' y tío del armador del barco, Pedro Maza, este martes ha intervenido en 'Herrera en COPE' el periodista Jesús Ferreiro, de 'Onda Pesquera', un programa dedicado a las gentes de la mar.

Según ha denunciado, "en este país cada vez que un hombre mata a una mujer o una mujer a un hombre o un hombre a un hombre o una mujer a una mujer, el Ayuntamiento hace tres días de luto, pero desaparecen seis hombres de la mar y el Ayuntamiento hace un día de luto. Esto es lo que a mí me saca de quicio. Seguimos siendo, la gente de la mar, gente de segunda categoría. No, no puede ser. Tenemos que acabar con esto ya de una vez por todas".

Ferreiro ha recordado que a través de su espacio se donaron "casi mil millones de pesetas a los huérfanos que quedaban de los accidentes de la mar".

"Por suerte, ahora ya no hay tantos accidentes, los barcos son mejores, la gente está más preparada", pero en los tiempos de 'Onda Pesquera' había demasiados muertos, ha recordado.

Este martes, Carlos Herrera ha querido dedicar el espacio de los 'fósforos' a los hombres y mujeres de la mar que se arriesgan a perder la vida cuando salen a faenar.