Ignacio Peyró, escritor, sobre Isabel II: "Fue una mujer que lo tuvo todo para perderse y no lo hizo"

Lamuerte de la reina Isabel II ha conmocionado al mundo. Y es que, el jueves 8 de septiembre estará catalogado como uno de los días más triste en la vida de todos británicos. La monarca fallecía a los 96 años de edad en su residencia de Balmoral, poniendo fin a un reinado de 70 años, uno de los más longevos, considerada por la gran mayoría como la reina eterna. Esto ha supuesto el ascenso al trono de su hijo, el príncipe Carlos, según informaban desde Buckingham. Su primogénito será oficialmenteproclamado rey este sábadoen el palacio de St James en Londres, frente a un organismo ceremonial conocido como el Consejo de Ascenso.

Tras la triste noticia de la muerte de Isabel II, que ha hecho que el mundo entero esté de luto, en 'Herrera en COPE' hemos querido hablar con uno de los hombres que conoce bien todo lo que concierne al mundo british. Hasta hace poco ha sido director del Instituto Cervantes en Londres -ahora lo es en Roma-. Es el periodista y escritor Igancio Peyró, autor de obras como Pompa y circunstancia. "Estaba pensando que fue una mujer que lo tuvo todo -el dinero, el halago, el poder, la gloria- para perderse y, sin embargo, no lo hizo y es porque era una persona realmente muy virtuosa", reflexionaba Peyró, añadiendo que eso era algo que habían "entendido muy bien los británicos". "Los británicos distinguen mucho entre la línea, entre el heredero y también la monarca de los demás", explicaba, y agregaba que "era muy difícil sacarle nada, con una vida con muy poca tacha y eso es bastante admirable", elogiaba.

Peyró ha hecho un repaso breve a algunos de los acontecimientos que ha tenido que vivir la que fuera reina de Reino Unido: "Realmente todo ha cambiado menos ella, y menos lo que ella encarnaba. Y eso es un mensaje también muy elocuente a ojos de todo el mundo. Y cuando has viajado un poco por todo el país te pasmas de la hiperactividad. No vas a un lugar en el que no haya una placa de la reina. Eso es algo que la gente supo ver. Si eras británico y no habías visto a la reina un poquito de cerca era porque no habías querido hacer el esfuerzo de salir de tu casa", comentaba.

En cuanto al nuevo rey, Carlos III -hasta ahora príncipe de Gales y sucesor de la ya fallecida reina-, Ignacio Peyró se ha sincerado respecto a si hereda todo el afecto que tenía Isabel II por parte de los británicos: "Creo que es muy bueno que haya tenido tanto tiempo para llegar con cierta grávita, que yo creo que ahora tiene. Y llega en un momento vital, muy dulce, donde todo se le ha amansado. Desde los amores, todo el mundo acepta a Camilla porque ha ganado muchos corazones, hasta la responsabilidad en el trato con sus hijos, el afecto con el que despidió a su padre y con el que ahora va a despedir a su madre. En estos últimos veinte años no ha hecho más que ganar enteros. Él ya se sabe que será como estos Papas de transición. Posiblemente no sea un rey eterno, pero puede ser recuerdos de reinados cortos", explicaba el periodista y escritor a 'Herrera en COPE', terminando con palabras de halago hacia el nuevo rey de los británicos.