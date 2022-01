Iglesias pide dinero para financiar su nuevo podcast y Herrera reacciona así: "Chiringuito"

Pablo Iglesias se adentra en el mundo de los podcast. El exlíder de Podemos, retirado desde mayo del mundo de la política tras perder frente a Ayuso las elecciones en la Comunidad de Madrid, quiere probar suerte ahora en los medios con un programa "plural y veraz contra las mentiras de la derecha trumpista". Según Publico.es, el medio que alojará ese pocast, "ofrecerá datos, argumentos, reflexiones y enfoques que no suelen ser habituales en los grandes medios de comunicación".

En un vídeo colgado en las redes sociales, Iglesias ha pedido a los simpatizantes de la formación dinero para poder "sustentar" este nuevo proyecto. "Cuando la democracia y la sociedad están amenazadas por la mentira hay que ponerse las pilas. Dentro de poco arrancamos con 'La base', un puto podcast que para existir y para crecer necesita que mucha gente lo sustente. (...) Sé que no puedes estar suscrito a todo y sé que muchos de vosotros no podéis permitiros pagar una suscripción. Pero sé también que algunos sí podéis. Cuento con vosotros y con vosotras, compas", dice.

Por supuesto, Iglesias no pierde la oportunidad de señalar a algunos periodistas y de cargar contra los medios convencionales, que según él "no son de fiar". "En estos últimos tiempos, la mentira y el bulo se han normalizado. Y se han convertido en la principal estrategia de la derecha y la ultraderecha mediáticas. El gran problema no es que sean de derechas, eso es incluso legítimo. El gran problema es que mienten (...) Yo ya no tengo ninguna responsabilidad como cargo público o como dirigente político. Pero quiero ayudar (...) y cuando la democracia y la sociedad están amenazadas por la mentira, hay que ponerse las pilas", ha señalado.

En su programa de este jueves, Carlos Herrera ha respondido a la petición de ayuda de Iglesias para sustentar su nuevo proyecto mediático. El comunicador considera que Iglesias "se pasa el día pidiendo pasta". "Es cosustancial", ha dicho. Y ha añadido: "Dadme dinero para que yo me entretenga, monte un chiringuito y así pueda decir que los de derechas tienen derecho. Gracias Pablo. Dedicarle un sólo minuto a este cantamañanas mamarracho me parece una pérdida de tiempo", ha concluido rápidamente para pasar a los siguientes temas de la actualidad.

Pablo Iglesias pondrá próximamente en marcha este proyecto de podcast en un medio bajo el abrigo del empresario Jaume Roures pese a que durante la campaña electoral de las elecciones del 4-M negara que fuera a dar este paso. Tras su salida de la política, Iglesias es también colaborador habitual en "Hora 25" de la Cadena Ser y este sábado reaparecerá durante un mitin en Castilla y León para arengar a las bases de Podemos en un momento de máxima debilidad en dicha CC.AA. ante las elecciones del 14-F.

