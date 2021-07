El homenaje de Herrera a Tico Medina: "Siempre en nuestro corazón, querido Tico"

El gran maestro de periodistas, Escolástico Medina, Tico Medina, ha fallecido este lunes 5 de julio. Cuando Carlos Herrera conocía la noticia de su muerte lo comunicaba a través de las ondas de "Herrera en COPE":

"Ha fallecido Tico Medina, maestro de periodistas, maestro incontestable de periodistas, comunicador único, colaborador de este programa, he trabajado con Tico muchos años en muchos sitios, entrevistador excepcional, relator, escritor con una finura de antiguo, única e incomparable.

A su familia, a sus hijos, a Nacho, a Tico les envío mi abrazo realmente emocionado, estoy muy, muy, muy emocionado con la despedida de Tico que sabíamos que estaba grave y que podía ocurrir en cualquier día de estos. Quisiera recuperar la última colaboración que hizo con nosotros antes de su recaída que fue el Viernes de Dolores.

Este es el texto del último "Puñaíto" del maestro (que pueden escuchar en el audio de la noticia):

“Hoy es Viernes de Dolores que esta mañana ya vio Carlos Herrera y bien que nos lo ha recordado con la marcha los Campanilleros desde el barrio de Triana a los pies de Nuestra Señora, impresionante de veras.

Ha puesto en vieja alma de cofrade niño,la Semana Santa de Granada, los puntos sobre las íes, esa verdad como un templo, esa verdad que nunca se acaba.

Este año, por culpa de males mayores, no habrá pasos en la calle pero si estará la Semana Santa. Hace 2.000 años, más o menos, murió en la cruz a lo lejos el gran rebelde Cristo, hijo de María la costurera y de Jos, de José el carpintero.

Seamos, por lo menos en esta historia tantas veces repetida, Verónicas limpiando la sangre, Longines en la gran lanzada, miel y vinagre que él es Dios para Barrabás incluso ayudemos.

Veinte siglos más tarde, como si fuera ayer que es hoy como será mañana...felicidades Lolas, Lolitas o Mari Lolis, incluso a mi madre que tenía los ojos verdes y ya no está entre nosotros.

La saeta dónde está, pero el mundo suena a saeta, pero aunque no me he vavunado del todo aún me quedan fuerzas para pedir bajadme mi vieja túnica, mi cíngulo, mis sandalias, mi vásculo de falsa plata mientras que pongo la COPE que siempre habrá una marcha de cofrades o una saeta a punto que mi alma de niño no ha perdido la fe. Porque puede no haber procesiones, pero siempre habrá Semana Santa".

Siempre en nuestro corazón querido Tico Medina", concluía Carlos Herrera.