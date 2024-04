La historiadora Carmen Iglesias, en 'Herrera en COPE': "Me preocupa mucho el asalto a la división de poderes"

Carmen Iglesias es directora de la Real Academia de la Historia y ha pasado este jueves por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su nuevo libro 'El carácter es el destino. Historia, ideas y maestros. Una antología'. Ha asegurado a Carlos Herrera que le preocupa "mucho" la "ruptura o el asalto a la división de poderes".

A la pregunta de si siente cierta preocupación por la forma en la que el poder ejecutivo se ha capilarizado en el legislativo y en el judicial, ha señalado que sí: "Me preocupa mucho la ruptura o el asalto a esa división de poderes, ahí empieza nuestra sociedad moderna, con esa separación de poderes", ha agregado. En este sentido, ha dejado claro que el primero en hablar de esto fue "Locke" y en la canónica fue "Montesquieu". Y es que, a su juicio, "realmente es la clave para mantener una democracia. El que los jueces sean absolutamente independientes del poder ejecutivo".

Carmen Iglesias también ocupa el Sillón Montesquieu de la Academia Europea de Yuste y ha alertado de los grupos cerrados. "Los grupos son siempre peligrosos porque ahí crecen y se contagian de tópicos, y hay grupos que se convierten en una tribu peligrosa", ha advertido.

"La relación que debemos tener cada individuo con el grupo debe ser siempre racional. Yo no puedo vivir sin unos equipos, pero no más de cuatro o cinco personas, de manera que se puede pensar y razonar en voz alta. Tomar decisiones sin pensar en voz alta me parece una barbaridad porque siempre los otros aportan algo y es muy importante eso", ha explicado la historiadora.

También ha apuntado en este programa que "el mundo no se cambia así como así" y que simplemente basta con cambiar "tu relación con los demás y seas consciente de lo que estás haciendo cada día".