La historia de Andrés, un reputado modelo internacional con 92 años: "Nunca me han enseñado a posar"

A nuestro entrevistado, Andrés García Carro, le gusta mucho tomar el sol. Es modelo internacional con 92 años. Pero, más allá de eso, ha realizado muchas cosas a lo largo de su vida. Y por eso, vamos a empezar con un viaje.

Con 23 años, se va a Argentina. Corría el año 1957. Se marchó de Galicia a Argentina. Heredó un campo que en aquel momento estaba arrendado y, entonces, llegó a un acuerdo. Se quedó allí porque en cinco años iba a ser devuelto.

Conoció a Borges, a García Márquez... y eso fue en su etapa que estuvo destinado de agregado cultural en la Embajada. Ya casado, en el año 1966.

"Conseguí que me destinaran. Como he dicho, era agregado cultural y tuve relación con todos los escritores de aquel entonces en Argentina. Al año, se produjo el 'boom' de la literatura iberoamericana", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





García Márquez le regaló la primera edición de '100 años de soledad'. No obstante, a su vuelta a España lo perdió. "También tuve la ocasión de conocer a exiliados que estaban allí. Entre ellos, al presidente de la república en el exilio. Y tuve una gran amistad con él".

Él perdió a varios de sus amigos durante la dictadura que sufrió Argentina. De hecho, un amigo suyo consiguió reaparecer. "Era marino mercante y poeta. Tenía una gran amistad con él. Me llamó la mujer por teléfono. Él se incorporaba con su hijo a un barco. El hijo llamó a la madre para decirle que su padre no había llegado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ante tal noticia, llamó al diario Clarín para contar lo que le había pasado a su amigo. A las pocas horas, por suerte, apareció.

A la vuelta de Argentina, montó una inmobiliaria de lujo. No se encontraba bien en el ámbito de la política y, por eso, tomó esta decisión. Hasta que se retiró. Poco antes del covid.

"Nunca me han enseñado a posar. Yo siempre he sido muy presumido"

"Mi nieta me puso una indumentaria un poco rara y ella trabajaba en una revista de moda en París. Las publicó. Y de ahí como una 'bola de nieve'. Hice una sesión de fotos y hasta hoy. Yo encantado. Y la pena es que no va a ser por muchos años", le narra a Alberto Herrera.

En línea con este tema, que le ha puesto en el escenario mediático, dice cómo recuerda ese primer día. "Con Paco León, que hice un papel en una serie, la sesión era de 7 de la tarde a 7 de la mañana. La noche entera".

¿Y a Andrés le han enseñado a posar? Responde que "nunca me han enseñado. Yo siempre he sido muy presumido. Algo muy natural".

Por último, ha hablado sobre el videoclip que hizo con C. Tangana y que le lanzó a la fama. ¿Cómo es un día con el artista? Dice en 'Herrera en COPE' que "fue muy bien. La verdad que me hizo mucha ilusión porque el rodaje fue en un avión. Era en los aviones en los que yo iba cuando iba a Argentina. Me hizo mucha gracia. Volvía otra vez al pasado".

Escucha la entrevista completa en el audio adjunto a esta noticia. ¡No te la pierdas!