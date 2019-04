Raquel Blázquez: "Cuando llaman a mi empresa y oyen 'Haz que pase', cuelgan"

Raquel Blázquez, es creadora de la empresa de servicios de consultoría registrada con la marca 'Hazquepase', lema que ha utilizado el PSOE para su campaña electoral del 28-A. En 'Herrera en COPE' ha denunciado el 'gran perjuicio' que esta coincidencia ha supuesto para la "reputación de una marca que he creado y cuidado cada día”, ha lamentado. “Emprender y abrirse camino no es fácil, me he ganado la confianza de muchas empresas y ahora de repente ves que se te desmorona la marca”.

La empresaria ha reconocido que está situación está siendo “muy complicada” ya que algunos clientes le han llegado a preguntar si tiene alguna "vinculación" con el PSOE. "Otros me decían que si había copiado el lema, incluso hay quienes llaman a la empresa y al oír 'Hazquepase', cuelgan”.

Asegura que la semana pasada sus abogados enviaron un requerimiento al PSOE con el fin que se dirigiera a los medios para reconocer que la marca estaba registrada -desde hace ya cinco años- y que estaban haciendo un uso de ella sin su consentimiento. También les pedía un cese después de la campaña en el uso del logo y de la marca."Mis abogados dieron entonces tres días (desde el pasado viernes) y hasta el momento no he tenido ninguna comunicación por parte de este partido”.

Raquel Blázquez afirma que su objetivo es solucionar el tema “de una manera amistosa, pero si llegara el caso, se tomarían las medidas que consideraran sus abogados por infracción de marca. Me gustaría que reconocieran públicamente que fue un error, sería un ejercicio de trasparencia, sinceridad con los ciudadanos, coherencia política y de liderazgo”, ha concluido.