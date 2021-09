Herrera: "Lo trascendental es la utilización de las desgracias ajenas como herramientas de promoción política"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que principalmente pasan por un nuevo récord del precio de la luz, la no ampliación del aeropuerto de El Prat y sus consecuencias y el caso de la falsa agresión homófoba de Malasaña.

El comunicador arrancaba anunciando una nueva subida en el "kilo de la luz", que como él mismo ha dicho ya es algo diario. "El precio de la electricidad 141,71,nuevo récord. De momento la ministra Ribera no da muchos detalles, no le hace mucha gracia, pero va a tener que pasar por el aro, como cuando bajaron el IVA". Además ha recordado la entrevista al ministro Escrivá realizaba este miércoles. "Escrivá le quitó hierro al impacto que tiene la subida de la luz en las familias. Se lo dijimos tres veces y las tres dijo que esto era limitado, pero empiezan a llegar facturas de comerciantes que muestran que se ha disparado el impacto. No será tan leve el impacto cuando alguna de las principales eléctricas ha reaccionado con una tarifa fija. Al final los mercados reaccionan antes que los Gobiernos", decía Herrera.

Y continuaba hablando de la agresión al joven de Malasaña, que ha resultado ser mentira. "Hoy se va a hablar mucho, no tanto porque un joven haya parido una fábula de Esopo, es más por las moralejas que deja", decía Herrera, y aprovechaba el momento para recordar lo ocurrido. "Ocho encapuchados un domingo en verano en Madrid, ya decíamos ayer que algo no cuadraba. Efectivamente la Policía cuando vio que los indicios no cuadraban volvió a interrogarle. Ahora como se lo explico yo a mi novio, debió de pensar".

"Estas cosas han pasado, las falsas denuncias, los falsos delitos. Existen desde que existen los delitos. Al final estas cosas se acaban sabiendo. Pero la desgracia es que con este comportamiento también algunos pretenden diluir agresiones homófobas que sí existen, que no depende de bandas ni de estructuras políticas", eran las palabras del comunicador que empezaba a profundizar en el asunto.

"Hemos llegado a un caso de estado de presión ambiental. Hay gente que si estamos diciendo presunta parece estamos negando o poniendo en duda algo. Presunto es presunto. Lo trascendental no está en la fábula del chaval sino en la utilización de las desgracias ajenas como herramientas de promoción política", apuntaba Carlos Herrera.

Recalcaba entonces lo más importante de este asunto que "es atribuir al adversario político la responsabilidad intelectual de los crímenes". Y apuntaba entonces a algunos partidos que "tardaron un minuto en dar por bueno el testimonio del chico y rápidamente hacer aprovechamiento para culpar a Ayuso, Vox, a quién sea. ¿Ahora los que se lanzaron a por la carroña? ¿Y el ridículo de algunos medios de comunicación? Y el propio Gobierno y el propio Pedro Sánchez que crea una comisión de delitos de odio". "Pedro te has quedado sin foto. Es duro, pero te has quedado sin foto", interpelaba al presidente del Gobierno.

"Algo olía mal y a mi lo que me sorprende es que el ministro del Interior también se tire a la piscina de cabeza, en vez de ser prudente no, bandas organizadas, acusación directa a Vox, esto es intolerable. Me gustaría haber entrado en la cabeza de todos estos cuando se ha conocido que la agresión era inventada", comentaba Herrera.

"Para estos sinvergüenzas la víctima era lo de menos, lo importante era culpa a ayuso, Vox", recalcaba. Y hacía una recomendación. "Lo mejor sería callarse pero este no, que mantenga la comisión de delitos de odio, que aprovechen para analizar el odio a los concejales del PP en el País Vasco. Por cierto Marlaska, las cartas de balas, tupido velo, el Madrid fascista, donde están las investigaciones, sabemos algo".