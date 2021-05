Herrera: "Tras la investidura de Aragonès solo queda esperar la próxima crisis política en Cataluña"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este lunes analizando el resultado de La Liga y felicitando al Atlético de Madrid tras convertirse en campeón. También ha celebrado la clasificación del Betis para Europa.

El comunicador también se ha referido al Festival de Eurovisión, en el que España quedo en el puesto número 24. En este sentido, Herrera ha querido destacar la canción con la que Blas Cantó se presentó en Róterdam, que tanta división de opiniones ha generado en las últimas horas.

En clave epidemiológica, Herrera ha señalado que vamos por el buen camino, pero no se debe relajar ningún tipo de medida: "Podemos afirmar que la pandemia sigue a la baja, aunque este lunes conoceremos bien los números. La vacuna se ha convertido en el salvavidas que permite que las cosas no se vayan de la mano. No debemos confiarnos. Esta semana, además entramos en la tercera semana sin estado de alarma y eso se puede traducir en un aumento de contagios, sobre todo debido a escenas de aglomeraciones como la que se han vivido en las últimas jornadas".

En contexto político, el director de 'Herrera en COPE' se ha referido a la investidura de Pere Aragonès y a las principales líneas que marcara son mandato. "Las tres cosas que Aragonés ha pedido son amnistía, referéndum e independencia, tres cosas que no permite la ley. Así que solo falta saber cuánto queda para que llegue una nueva crisis política".

También ha querido puntualizar la idea del líder de ERC respecto a que es el presidente 132: "Estos cuentan desde el siglo XIV y señalan tíos que fueron pasantes. Pero como lo que quieren hacer es crear una historia tienen que crear un cuento para vendérselo al mundo. Esto se lo inventó Pujol como muchas otras cosas".

Tras ocho meses de interinidad, desde la inhabilitación de Quim Torra, el recién investido presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se encontrará nada más llegar a su despacho un cúmulo de urgencias por resolver, en una legislatura llena de incertidumbres y con una reválida en 2023.

En el acuerdo de investidura que selló con la CUP, Aragonès se comprometió a someterse a una cuestión de confianza en el Parlament "antes de acabar la primera mitad de 2023", lo que da a los nueve diputados anticapitalistas la llave de la gobernabilidad a medio mandato y añade un factor más de previsible inestabilidad.