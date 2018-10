Herrera tira de ironía para recriminarle a Sánchez su pasividad ante la actuación violenta de los CDR

Ni una condena por parte del presidente del Gobierno a los independentistas radicales que este lunes intentaron ocupar el Parlamento de Cataluña y asediar la jefatura de policía de Via Laietana en el primer aniversario del referéndum unilateral de independencia. Tan solo una nota en la que Moncloa señala que “la política catalana tiene que volver a las instituciones” y que “Torra debería cumplir con sus responsabilidades”.

Ante la pasividad del Ejecutivo, Carlos Herrera ha estallado y con su peculiar ironía le ha recriminado a Pedro Sánchez su actitud durante el monólogo de este martes. “Oiga, cortan carreteras, cortan el AVE en Gerona, asaltan la Delegación del Gobierno, ultrajan símbolos nacionales, agreden a policías, se enfrentan a los Mossos, y nada menos que quieren asaltar el Parlamento”, ha dicho Herrera enojado. ”Y el Gobierno de España dice que lo ocurrido ayer en Cataluña, y lo hice a través de la voz del ministro de Fomento, dice que eso es asumible. 'No, bueno, no tiene importancia. Podía haber sido peor'. Claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca, todos estos matones. Carta blanca por parte del Gobierno de la Generalidad que le dice: 'No, no seguir presionando', y el Gobierno de España que lo que dice... “, ha continuado.

“Y ahora yo a esto le pongo un poquito de nata encima, sirope, tres velitas y pongo a unas cuantas niñas a soplar. Pero bueno, vamos a ver, pero qué postura es esa. Es terrible y tremendo, miren ustedes, que el reino de la mentira permanente que es Cataluña esté prácticamente fuera de control. Oiga, no controla la autoridad, esta autoridad que cree, además, que el 1 de octubre fue un éxito. Joder, pues qué entenderán por un fracaso. ¿Un éxito? Y un año después no solo no hay república, es que no hay ni Generalidad. Bueno, aparte de que no hay decencia, ni solvencia, ni coherencia, ni otras cosas que riman", ha precisado Herrera.

En este sentido, ha dicho que "con unos tíos fugados, que si escuchas Televisión Española y los informativos e Informe Semanal, parece que es que hayan viajado por placer a Bélgica; con otros tíos en la cárcel; con la administración de Cataluña intervenida durante unos meses con el 155; con un Gobierno que no es un Gobierno, es una banda presidida por un individuo como Torra. Y dice: ¿Esto ha sido un éxito el 1 de octubre? Madre mía...", ha concluido.