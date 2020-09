Herrera, sobre la 'banca pública' que quiere Iglesias: "¿Tu modelo cuál es? ¿Caixa Teherán?"

Carlos Herrera ha comentado en 'Herrera en COPE' el papel de Pablo Iglesias y de Quim Torra en la posible fusión entre Caixabank y Bankia. Un papel inexistente, que el comunicador ha explicado así:

"Esa fusión no le ha gustado nada a Podemos, al nacionalismo y al independentismo catalán tampoco, con lo cual, oiga, si no le gusta a Podemos y no le gusta al independentismo catalán tiene que ser una buena operación. Hombre, si perturba a Iglesias y a Torra, el paso que se ha dado es el paso correcto.

El mensaje de Herrera a Iglesias y Torra

¿Por qué les perturba? A Podemos porque frustra el sueño de una banca pública controlada por Iglesias. Eso sería una pesadilla para todos los demás. El banco de amiguetes donde coloco a cualquiera de los inútiles que tiene Podemos por ahí. Y luego, además, hasta que se hunda. Y a los independentistas les demuestras que frente al aldeanismo empobrecedor, que así están las cosas en Cataluña, esta Cataluña descuajeringada al que le ha llevado esa chusma política, el trabajo en equipo de Madrid-Barcelona siempre rinde beneficios.

No obstante, yo me quedo con algunas preguntas por curiosidad que me quedan al vicepresidente segundo de España y primero de Galapagar: a ver, chavalote, ¿tu modelo de banca cuál es? ¿Caixa Teherán? ¿El banco de Venezuela o la caja de ingenieros donde te concedieron la hipoteca por el pisito en la Sierra tan cuqui y tan proletario? Y si al Poder Ejecutivo y Legislativo que ya tiene este Gobierno, que ha entrado donde ha querido y se ha apropiado de estructuras del Estado, si además le añadimos el control financiero y el judicial en lo que habrá que ir pensando no es en cambiarle de nombre al banco, hay que ir pensando en cambiar de nombre a un país entero, la república bolivariana ibérica. La fusión bancaria es, entre otras muchas cosas, una vacuna para evitar eso".