Herrera: "Sánchez quiere vender que está con los afectados pero no se le ha visto el pelo por los hospitales"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan principalmente por la erupción del volcán en La Palma y la imputación de la exministra Laya por la entrada del líder del frente polisario en España.

Herrera arrancaba pensando en los evacuados. "El foco hoy está en la isla de La Palma. El balance es de 150 hectáreas arrasadas, 300 casas destruidas y más de 6.000 personas evacuadas. La paciencia y la resignación por la que los evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Póngase usted en la piel de la persona que entra por última vez en su casa y sabe que es la última vez, porque cuando se vaya, una lava de altura de 4 pisos se va a comer su casa a velocidad de óleo".

Y comentaba la situación vivida por muchos vecinos, esperando durante horas para poder entrar a recoger sus pertenencias. "Tienes que estar esperando que un profesional te acompañe un cuarto de hora. Hay mucha gente esperando para poder acudir a su casa, hasta 3 horas esperando. Esperando en ese coche y repasando lo que vas a coger, lo que tienes en cada armario. 15 minutos y un bombero diciéndote llevamos 13. Y eligiendo, esta foto me la llevo, este disco, esta mecedora, este cuadro. Un drama y es normal", decía el comunicador.

Conectaba con COPE Canarias, desde donde Santiago Morollón actualizaba la última hora. "Pendientes del barrio de Todoque, donde ha entrado la lava y ya se ha llevado por delante varias casas. Una sensación parecida a la que tenían ayer los vecinos a los que se les permitió entrar por unos minutos y por última vez. La lava avanza más lenta, a cuatro metros por hora y los Reyes visitan este jueves la isla", contaba Morollón.

Carlos Herrera recordaba entonces la preocupación por la llegada de la lava en mar, que está en duda. "Preocupaba y sigue preocupando el momento en el que la lava llegue al mar pero la colada se ha ralentizado. Si llega al mar malo pero si ahora va lento se asienta en cultivos, aumenta las hectáreas y aumenta el poder destructivo en tierra firme", explicaba.

Comentaba también la visita de Los Reyes de este jueves, y de como Sánchez va a acompañarles. "No tiene problema en ir dos veces en tres días pero no se le vio el pelo por los hospitales en la pandemia. Es cierto que él no se inventó el bicho ni trajo aquí el coronavirus pero aunque no lo quiera reconoce sabe que su gestión en los primeros meses fue negligente, además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales, pero aprovecha ahora para vender que está con los afectados", decía con rotundidad el comunicador.

Y se acordaba entonces de la intervención de Pedro Sánchez en la madrugada de este jueves, "esta vez ante la ONU ha soltado un tostón, como suele hacer habitualmente, ha vendido un poco de ideología socialista y sobre todo ha sido 'vacunator' y no ha dicho aquello de 'les he vacunado aunque no me voten' afortunadamente. La gran recuperación económica, los estados han de ser fuertes, prestar muchos servicios sociales, etcétera".

"No ha tenido más remedio que referirse a la imputación de su exministra de asuntos exteriores ante algunos representantes que ha hablado", ha comentado Herrera sobre las palabras de Sánchez respecto a la imputación de Laya. "España permitió que el líder del polisario entrara en su territorio de forma irregular. Su intención era darle asistencia médica sin que se enterara nadie pero como se destapó el asunto se lio la que se lio. Y ahora claro a ver que le dice Laya al juez, podrá decir, a mi no se me habría ocurrido meter a Ghali sin consultar a mi presidente pero él está tranquilo".

"El ejecutivo podrá alegar que no puedo negarse a la entrada de Ghali porque tenía nacionalidad española pero por qué se interna con identidad falsa en una clínica de Logroño y por qué además no se informa debidamente a las autoridades judiciales que tenían dos causas abiertas contra él de que estaba en España", ha concluido.