Herrera: "Que el marquesito de Galapagar llame 'parásitos' a los diputados de Vox es el mundo al revés"

En su monólogo de las seis de la mañana, Carlos Herrera se ha referido a la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados. El diagnóstico del comunicador de COPE es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está cada vez más solo. Ayer le humilló Rufián recordándole que la mayoría de la moción de censura está en manos de ERC y compañía", ha recordado Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' ha afirmado que "el Gobierno necesita al PP para seguir gobernando España a base de estado de alarma, pero, en lugar de tenderle la mano, les ningunea. Por supuesto, no les llama y cuando puede les insulta. Pablo Casado ayer acusó a Sánchez de mentir y de hacer el ridículo, mientras Sánchez se dedicaba a pedir unidad, que es lo único que sabe hacer", ha resumido.

Para Herrera este es "un Gobierno que no es digno de confianza, que pide arrimar el hombro a los que desprecia y a los que ignora, los cuales no pueden apoyar a este incapaz. No se puede apoyar otro estado de alarma para que gobierne a sus anchas el peor Gobierno posible, encabezado por dos incompetentes. Los cheques en blanco se tienen que acabar", ha sentenciado Herrera.

A continuación, el comunicador se ha referido al vicepresidente segundo del Gobierno: "Sánchez no ha buscado ningún acuerdo, ni siquiera entre sus socios. Solo tiene el apoyo interesado del guerracivilista Pablo Iglesias, que está cada día más desatado en sus discursos totalitarios", ha señalado Herrera en referencia a las palabras del vicepresidente segundo, que llamó "parásitos" a los diputados de Vox.

"Con todo lo que tenga Vox", ha dicho Herrera, "es un partido formado por gente que ha dejado trabajos para estar en esa representación y que tiene en el sector profesional larga experiencia, cosa que no tiene Iglesias, que no ha trabajado en su día. Mucho estudiar y mucho organizar escraches, pero que el marquesito de Galapagar llame parásitos a tíos que llevan trabajando muchísimo tiempo es el mundo al revés", ha dicho Herrera.

"Menospreciar a cuatro millones de españoles que votaron a Vox y respetar el baboseo a los que han votado a Bildu es un camino que retrata a quien lo pone en marcha", ha contrastado el comunicador de COPE. "A Iglesias se le estaba poniendo cara de Pasionaria cuando le dijo a Calvo Sotelo eso de 'este hombre no volverá a hablar aquí nunca más'. A los tres o cuatro días lo mataron. Este es el guerracivilismo de este personaje", ha concluido Herrera.

Iglesias llama a VOX "parásitos y miserables" por "usar la muerte en política"

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha llamado a los diputados de VOX "parásitos" y "miserables" por "utilizar la muerte" de las personas mayores en residencias durante la COVID-19 "para hacer política" y les ha acusado de representar los intereses de empresarios "corruptos y fondos buitre" que están detrás de algunos centros residenciales.

Iglesias ha respondido así a la diputada de VOX María de la Cabeza Ruiz Solás, quien, durante una interpelación en el Pleno del Congreso de los Diputados, ha asegurado que el Gobierno dejó "a miles de mayores encerrados en las residencias condenados a muerte" y no utilizó "por fanatismo" los recursos sanitarios privados para trasladar a los enfermos de las residencias de mayores.

"Es miserable utilizar la muerte para hacer política", ha dicho el ministro de Derechos Sociales, quien ha reprochado a Vox que digan que defienden a las familias cuando no han apoyado ninguna medida del Gobierno y critiquen la eutanasia "en el contexto en el que estamos".