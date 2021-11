Herrera: "Lo que antes era no, no, no a Bildu, ahora es un sí, siempre, a todas horas"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Pues damas y caballeros, es martes, 9 de noviembre como siempre sin tarjeta. Día de la Almudena, a todas las "Almudenas" desde aquí nuestra enhorabuena, en la ciudad de Madrid hoy es un día feriado.

Y miren; quedan 45 días para la Nochebuena y ahora ya según a usted la Nochebuena le motive más o menos, pues ya sabrá lo que su espíritu tenga que experimentar esta mañana. Quedan 45 días; es verdad que esta Nochebuena, va a ser una Nochebuena sensiblemente diferente a la del año pasado. La del año pasado era una Nochebuena con muchas precauciones, prevenciones… Con cuidados e incluso con muchas limitaciones.





En esta ocasión, las cosas han cambiado mucho, gracias a que desde aquel momento prácticamente un poco después de la Nochebuena, empezamos los españoles a vacunarnos y le digan lo que le digan y le cuenten lo que le cuenten, el hecho de que hoy estamos en una tasa de incidencia en torno al los 60 casos por cada 100.000; Dice que las vacunas funcionan. 60 casos que se ha notado un poco si quieren ustedes en los hospitales, pero que tiene a los hospitales, hay algunos hospitales ya incluso libres de COVID.

¿Qué esto se puede estropear de nuevo? Pues hombre, llega el frío, ambientes cerrados, no utilización de la mascarilla y a lo mejor eso nos deja algún disgusto. Piensen ustedes, que Europa ha sido declarado ahora mismo por la Organización Mundial de la Salud como el nuevo epicentro de la pandemia. Es que en el Reino Unido están en una incidencia de 793. Es que Alemania está en una incidencia de 370. La vacunación no ha cumplido los mismos ciclos que aquí las Comunidades Autónomas.

Las Consejerías de salud de las comunidades autónomas han desarrollado razonablemente bien, me atrevería a decir yo, por eso estamos en España las cifras y las que estamos y esperemos que nada se tuerza durante estos días; no ya los que quedan hacia la Nochebuena, sino lo que nos queda de invierno.

Otra cosa es que esta Nochebuena, tengamos otros problemas que no teníamos el año pasado; fundamentalmente inflacionistas. Y también si quieren ustedes de suministro, y también si quieren ustedes de incertidumbre. El año pasado teníamos bastante incertidumbre, no sabíamos cómo iban a derivar las cosas, si iban a funcionar las vacunas que insisto, le cuenten lo que le cuenten, y el cuento que le cuenten; han demostrado que funcionan. La prueba es que aquí estamos todos, los que estamos, menos los 87000 que cuenta el Gobierno que han fallecido que en realidad son muchos más.

Y hoy los que se levanten, se levantan con dos evidencias; con alguna más, pero con dos evidencias. Una, que la plusvalía la han sacado adelante. La plusvalía de la venta de las casas retocando lo que el Constitucional dijo que era un atraco. Hombre, ya si vende usted a pérdidas, no va a tener encima que pagarle un impuesto a todos estos "trincones" de la administración que están esperando con auténtica ansiedad meterle la mano a usted en el bolsillo. Se podrá elegir entre si aplicar un impuesto a la diferencia de la compra y la venta; o bien, un coeficiente que cada ayuntamiento decidirá para aplicar al catastro; el valor catastral de la vivienda.





Esa es una de las noticias que ya veremos qué desarrollo tiene, porque esto lo han hecho por decreto-ley y esta gente son muy chapuceros haciendo cosas y luego nosotras vienen los tribunales y les dan un revolcón. Y la otra es que claro que si las cotizaciones pues ahí están las cotizaciones. Ya no un 0,5, sino un 0,6, es decir; subir las cotizaciones la mayor parte de la subida la asume la empresa la otra la asume el trabajador, para reunir en 10 años recaudar unos 24000 millones de leuros. Y dirá usted cuantísimo dinero...

Oiga, ¿sabe usted en que se van 24000 millones de leuros? En dos pagas de las pensiones. 10 años de rama de los trabajadores y las empresas, para apuntalar dos pagas de pensiones. Además el Gobierno ha aprobado sin publicitarlo un crédito de 5000 millones para la Seguridad Social, y eso que dice el ministro Escrivá, que no hay ningún problema con las pensiones que todo está estupendo. Ahora no, bueno, la COVID, los ERTE, ya saben ustedes, y todo lo que quieran. Pero al sistema no le salen las cuentas.

Y usted me dice: ah muy bien, ¿y qué me propone? Vamos yo no, qué dicen los expertos esto claro de la única manera que se soluciona con más gente trabajando. Más gente trabajando y a ser posible que salga del paro. Que no haya que llamar, como la fresa de Huelva a 40.000 extranjeros para que vayan a trabajar, lo que los españoles no quieren ir a trabajar agacharse y coger la fresa. Bueno, dos millones de personas más trabajando son dos millones cotizando. Y dos millones que has quitado de una paga que le tiene que dar sustitutoria, pero claro hay que sacar a gente del paro; y para eso hay que poner en marcha de legislaciones laborales que ayuden al empresario a quedar de empleo porque aquí el que crea empleo es el empresario y no el gobierno; que lo que hacen normalmente es estorbar.

Con esas cosas nos iremos acercando a la Navidad, y veremos lo que nos encontramos, en estas largas e intensas praderas de la política española que están llenas de todas las cosas posibles. Llena de pactos, incluso alguno de ellos vergonzosos.

Déjenme que le dedique 3 minutos a Navarra, porque a medida que se van conociendo, más detalles del acuerdo entre el PSOE y Bildu; se acuerdan cuando dijo Sánchez, no, no, nunca jamás… Que no, que no. Bueno pues ahora es “sí siempre a todas horas”. En Navarra.





Ahora hemos sabido que el pacto incluye la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, 173 agentes sin su destino actual todo gracias a Sánchez, antes que a Chivite, a Sánchez. Al nacionalismo en el País Vasco le han dado las cárceles le han acercado los etarras y que vivan cómodos y la calle cuando sea, y homenajeados ser posible. Y al nacionalismo Navarra le da la expulsión de la Guardia Civil, que es una victoria simbólica, una humillación para un cuerpo que ha aguantado; bueno recuerden hace poco en fin el hinchamiento de dos agentes en Alsasua. Pues ahora sus agresores aplauden y lo celebran.

El pacto presupuestario que es el mismo que hizo Sánchez en España, y el mismo que acepto el PSOE para llegar al Gobierno de Navarra, sin ganar las elecciones, también incluye 13 millones y medio de leuros para profundizar en la extensión del vascuence en Navarra. Que ya está llena de ikurriñas, ikastolas cómo si aquello fuera Rentería.

Y ahora recapitulen ustedes conmigo todo lo que ha hecho el PSOE de Sánchez para asentarse pagando un precio insoportable media España; porque lo de Navarra es primo-hermano de lo que hace o deja de hacer en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, Comunidad Valenciana… Medio país está en manos de partidos alimentados por socialistas; que tienen como gran prioridad derruir la Constitución, abolir el español, imponer un proyecto nacionalista, eliminar todo vestigio de lo que les guste o no es España.

Pero no solo es Navarra, ni siquiera son solo el resto de Comunidades co-gobernadas por estos tíos. Bildu las CUP, toda esta gente... Es el conjunto del país, porque a todo esto hay que sumarle la dependencia voluntaria de la nueva Batasuna, que ha firmado impulsado el propio Sánchez, para sus mociones de censura, presupuestos, investiduras, etcétera, etcétera... Los votos de Otegi... Y el resumen es desolador. En unos años de Sanchismo, las víctimas del terrorismo no cuentan, a la Guardia Civil se la echa de Navarra...

Y eso sí, Otegui da lecciones consigue que sus amiguitos, los de la metralleta, parezcan de repente sacrificados, pacifistas, merecedores de un aplauso... Y todo eso, lo has hecho tú Sánchez. Y que en tu conciencia pese