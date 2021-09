Herrera: "La propuesta de Podemos sobre la luz es un desafío que deja en evidencia a Sánchez"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', arranca la mañana de este viernes analizando las claves de la jornada que pasan por las alertas amarillas que se mantienen este viernes en Valencia, Aragón y Cataluña, aunque vamos dejando atrás la DANA poco a poco; y el conflicto surgido en el Gobierno de coalición como consecuencia de la propuesta de Ley de Podemos vinculada al precio de la luz.

Respecto a las impactantes inundaciones que hemos vivido en las últimas jornadas, Herrera ha apuntado que "es sobrecogedor como han quedado algunos pueblos de nuestro país. En dos horas el agua se lleva tu casa por delante". Además, ha recordado el caso de un joven pidiendo auxilio al ver como se caían las paredes de su casa con su madre dentro, que se estaba ahogando. El hijo pudo salvarla, mientras los muebles se le caían encima. "Nunca he visto la muerte tan cerca", contaba a COPE Mar, la madre que ha podido salir con vida.

A continuación, el comunicador apuntaba que "el César ahora está de gira de medallero", refiriéndose a Pedro Sánchez. "A ver donde me puedo poner las medallas de lo que no hago, las listas del paro que no bajo yo sino los empresarios, el dinero de Europa que no lo gano yo, sino que me lo cede Europa", comentaba.

Y proseguía con el tema de la jornada que pasa por la propuesta de Podemos sobre el precio de la luz. "Un Gobierno de coalición en el que uno de los socios es insolidario y desleal exige una serie de tragaderas tan grandes que uno no entiende lo que le cabe en la cabeza a estos iluminados e, inútiles que forman Podemos", arrancaba Herrera.

"Ahora resulta que Podemos ha presentado en el Congreso por su cuenta y riesgo, sin encomendarse al PSOE, una proposición de Ley. Un Gobierno de coalición cuando presenta una proposición de ley lo hace a través de los dos. Utilizando argumentos que la otra parte no comparte ni aprueba", explicaba la situación que tenía lugar este jueves. Al tiempo que calificaba la compañía de electricidad pública como un espacio "para colocar 'amiguetes' con la que estos comunistas, pandilla de inútiles". Además de recordar que "no hay un solo experto medianamente serio, ni uno que avale la teoría de que una empresa pública va a resolver el problema de la factura de la luz".

Carlos Herrera preguntaba entonces si este paso de Podemos supone "romper el Gobierno de coalición y si la proposición en un desafío que deja en evidencia a Sánchez". "Es una estrategia en la que decir que yo, Podemos no soy el problema. Ese yo no tengo la culpa es un desafío a la parte socialista y a Sánchez que este se traga. Es un intento de desgastar el Gobierno desde dentro que este individuo no ve grave", afirmaba con rotundidad.

"Ahora van a debatir y dedicar horas y horas que esta es una cosa que ha soplado Iglesias desde fuera del Gobierno. Anda el demonio en medio de esto", indicaba Herrera. Y hacía un recordatorio a las palabras de la ministra Teresa Ribera, "no es la mente más brillante pero dijo que cuando acaben las concesiones, de las cuales quedan 30 años, a lo mejor se puede estudiar. Es el típico comentario para calmar un poco a las fieras". "Ver a las dos partes del Gobierno pelearse por esto tiene su gracia", concluía.