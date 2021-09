Herrera: "El mundo avanza y el papel de Europa oscila entre la inoperancia y la incompetencia"

Vídeo

"Señoras, señores, me alegro,¡buenos días!:

Es lunes 20 de septiembre, en 10 días nos metemos en el último trimestre del año octubre noviembre y diciembre que dará al traste con este 2021 que ha sido año de pandemia, pero también de recuperación. Ahora mismo pandémicamente las cosas evolucionan de forma favorable, no obstante, no son pocos los expertos, no son pocos, incluso aquellos que desde dentro de la Sanidad oficial evalúan las cosas que advierten que una sexta ola puede llegar. Es verdad que nos coge con el 75% vacunados, pero no con el 90% que sería lo ideal, porque el ritmo de vacunación ha decrecido mucho entre los que no quieren, los que se despistan, los que no han llegado, los que se han ido de vacaciones, a los que hay que ir a buscar, los que son un poco pisa huevos y etcétera, etcétera..., pues ahí están todas las administraciones con seis millones de dosis en el congelador esperando para poder inocular a todos porque “contri” más vacunados seamos, más fácil será que esa sexta ola no tenga incidencia.

El espectáculo inquietante del volcán de La Palma

Bueno, lo que tiene incidencia es el espectáculo inquietante, lento, pero a la vez veloz, ignífugo de la isla de La Palma del archipiélago canario que es un archipíelago, por cierto, de origen volcánico, singularmente la isla de La Palma y estamos viviendo unas horas en las que como les decíamos desde las 6.00 de la mañana, las cosas pueden ser más o menos controladas porque, en fin, una erupción de un volcán se puede prever con algunos indicios, cosa que no pasa con los terremotos.

Sí, sí te permite esa serie de indicios tomar unas cuantas medidas preventivas ante un volcán. El volcán está o activo o inactivo o extinto, este estaba inactivo y un volcán, aunque parezca una montaña no es una montaña; un volcán es una abertura de la corteza terrestre que cuando entra en erupción suelta gases y, para entendernos, como roca fundida. Al salir eso se llama lava y luego cuando se enfría la lava, pues se transforma en roca ígnea, pero tú puedes ir detectando fenómenos sísmicos -como de hecho se detectaron en la isla de La Palma- que te daban a entender había un magma ahí debajo que se estaba moviendo, que empezó a 20 kms del suelo hacia adentro, pero poco a poco fue subiendo, hasta que se localizó a 100 metros. Entonces, tú ya sabes que ese magma que ha ido subiendo saldrá no se sabe si por el cráter o por pequeñas fisuras que se abren alrededor de la falda del volcán y es lo que está pasando. Es lo que ha ocurrido en una zona una, en una zona de la isla canaria, en la zona de la isla de La Palma donde hay varias viviendas que han sucumbido al magma y donde se han tenido que producir 5.000 evacuaciones. Esto no se sabe bien cuánto puede durar porque en ocasiones ha durado semanas, algún mes, otras unos cuantos días..., las fisuras pueden cerrarse y luego solo ser operativo el cráter principal, pero esto no se arregla echándole agua ni una “pastillita de avecrem” al volcán, quiero decir que hay que esperar y sobretodo ir previendo. Afortunadamente se ha ido previendo y las cosas han llevado a una situación más o menos controlada.

Bueno, la lava continúa avanzando a 5 km/h, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo, pero con lo que arrasa, arrasa y ahí se queda, porque cuando se enfría la lava se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios, la playa de La Palma podría crecer, hay que pensar que esa es una isla volcánica, se creó hace 2 millones de años, se empezó a crear hace 4 millones de años debajo del agua y ese fue un regalo que nos hizo la actividad volcánica de la zona y todo ese material incandescente que surge de la corteza cuando corre ladera abajo acaba solidificandose. En el 71 eso se tradujo en una playa destruida, pero en el nacimiento de una nueva, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados, ya veremos, claro a qué precio.

La fantasmal manifestación nazi de Chueca

Bueno, damas y caballeros, en España y el mundo la situación es cuál. En España, después del fin de semana y las manifestaciones de apoyo a las víctimas y también de apoyo a Parot, más la manifestación, una fantasmal manifestación nazi en el centro de Madrid, que si no eran nazis se parecían mucho a los nazis -que por cierto no tuvieron ninguna respuesta de antifascistas que siempre están por ahí preparados-, diciendo unas barbaridades estos nazis que se lleva el foco de donde en realidad tiene que estar el foco, que ha sido en el Mondragón y en el no homenaje (que a última hora gracias a Dios y a la presión social y de los medios de comunicación) que ha conseguido acabar o, al menos mesurarlo. pero homenaje homenaje por parte de etarras a etarras claro que habido.

El nuevo tablero de ajedrez mundial

Y en el panorama internacional: ojo, oiga, atención a la crisis que se produce, ahora mismo, una crisis que quizá nosotros creemos que nos pilla algo lejos, hablan oído ustedes hablar de los submarinos franceses vendidos Australia y de la nueva alianza que Australia, Reino Unido y Estados Unidos han realizado para el Pacífico Sur. Bueno, el problema geoestratégico, ahora, en el mundo que llama más la atención de los especialistas, es el expansionismo chino. Los chinos dedican a su defensa, al presupuesto de defensa que es de 200.000 millones de dólares, España 15.000 millones de euros, para comprar. China Lleva años extendiendo el dominio en el Mar del Sur de China que comparte con Filipinas, con Tailandia, con Vietnam, incluso con Taiwán, allí han creado Islas artificiales, han instalado bases navales y aéreas, creando algunos incidentes.

Bueno, vamos y no demasiado lejos, lejos, pero no demasiado lejos, están Australia e Indonesia que son actores amenazados, la India también, pero especialmente Australia e Indonesia. Australia lleva años queriendo potenciar su marina de guerra. A Navantia le ha comprado cosas buques como el Juan Carlos I, etc...Pero en submarinos firmó un acuerdo con los franceses que son los que ganaron un concurso de submarinos convencionales, le ganó a Alemania y también a los S80 Isaac Peral Peral de España, pero, bueno, ganaron los franceses, pero se han puesto muy inquietos y el submarino francés -entienden que un submarino diésel no les sirve para defenderse en según qué situaciones de expansionismo chino. Entonces, Estados Unidos -que tiene la vista puesta en ese escenario-, les ha dado acceso a tecnología que no les da nadie como mucho los británicos en la Segunda Guerra Mundial, que son a una serie de submarinos de ataque clase Virginia que son marinos un Fórmula 1 ante un utilitario diésel: tiene capacidad para misiles tomahawk, tienen el doble de velocidad, el doble de dotación y , vamos, si hubiéramos sido nosotros los australianos cogíamos también el Virginia. Eso ha llevado a una pataleta francesa de órdago que afecta la solidez del Tratado del Atlántico Norte y en todos los episodios, últimos episodios que han ocurrido en el mundo, el papel de la Unión Europea ha oscilado entre la irrelevancia y la incompetencia y en el de la OTAN que es una organización netamente europea también. El mundo cambia, avanza y Europa sigue instalada en una foto fija, muy añeja que la hace menos importante, menos digna de respeto para sus tradicionales aliados. Por ahí anda alguna de las reflexiones más relevante de los expertos en estas cosas”.

