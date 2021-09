Alrededor de las 15:10 de la tarde de este domingo, hora insular en La Palma, se ha iniciado una erupción volcánica en Cumbre Vieja. En los últimos ocho días, la isla ha registrado más de 25.000 seísmos que la han elevado 15 centímetros y que habían puesto cuatro municipios en alerta. Finalmente ha sido en El Paso, concretamente en una zona escarpada de pinares conocida como Cabeza Vieja, donde ha estallado la erupción del volcán.

Pedro Sánchez se ha desplazado a La Palma

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta la isla, donde ha participado en la reunión del plan de emergencias y posteriormente se ha dirigido a los ciudadanos. En su primera comparecencia, Sánchez ha mandado un mensaje de calma y tranquilidad a la población. "Debemos trasladar a la ciudadanía de la Palma la sensación de seguridad. Durante esta semana hemos estado trabajando de forma coordinada", ha dicho el presidente.

Sánchez ha informado que se encuentra en contacto con el Rey Felipe VI, con quién ha hablado antes de la comparecencia "para explicarle cuál es la situación". Además, ha destacado el papel de la ciencia para ayudar a detectar la situación, "es importante reconocer el papel de la Ciencia. Gracias a ella podemos anticipar la respuesta, y eso es lo que hemos hecho en este caso". Por último, ha anunciado que este lunes se celebrará una nueva reunión de coordinación, aunque ha destacado que "lo más importante es que la seguridad está garantizada y todos los medios disponibles están trabajando de forma coordinada".

Pedro Sánchez ha estado acompañado por los presidentes de Canarias, Ángel Víctor Torres, y del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata. Por su parte, Torres ha explicado que, en este momento, no está previsto realizar más evacuaciones que las que ya se han llevado a cabo, que han afectado a unas 5.000 personas, la mayoría de ellas alojadas en segundas residencias. El presidente canario ha mostrado su alivio porque la erupción ha ocurrido en una zona no poblada, y ha puntualizado que no se prevé que haya otros puntos eruptivos, aunque sí puede haber más fisuras.

Zapata ha detallado la reunión mantenida con Sánchez. "Hemos tenido una reunión para explicarle cómo se ha desarrollado esta situación y por supuesto le hemos pedido el apoyo del Gobierno de España para las personas más afectadas, que van a ser por desgracia las que van a perder su vivienda por el avance de la lava volcánica hacia el mar". Además, respecto a la promesa del presidente del Gobierno de las ayudas para los afectados que han perdido su vivienda, ha apuntado que estarán "encima de él y del Gobierno para que sean una realidad"



Preocupan las coladas de lava que se dirigen hacia la costa

La erupción ha obligado a evacuar a 5.000 personas de distintos barrios de los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, que ya se había iniciado a primera hora del domingo con las personas de movilidad reducida. Aunque el volcán no ha causado víctimas, por el momento hay ocho viviendas afectadas por la lava, pero se prevé que la cifra se multiplique por cinco, ya que la lava se desplaza hacia la costa, donde se encuentran varias poblaciones.

Como medida de prevención se ha suspendido la actividad lectiva en todos los centros educativos de los municipios desalojados. Hay varias carreteras cortadas por riesgo de aislamiento, mientras que las conexiones marítimas y aéreas funcionan con normalidad. El semáforo de riesgo volcánico de La Palma ha pasado a nivel rojo, y se ha pedido a los ciudadanos que no han sido evacuados que se queden en casa y se protejan de las cenizas. Los que deban salir tienen que hacerlo con gafas y mascarilla.

El primer equipo de la Unidad Militar de Emergencias proveniente de Tenerife, formado por 64 militares, 6 autobombas, 2 nodrizas y 2 vehículos de comunicaciones, mando y control, se encuentra camino de la isla, según ha informado la UME a través de su perfil de Twitter. En el mensaje también han comunicado que este lunes por la mañana se desplegarán nuevos equipos desde Gran Canaria y Sevilla para sumarse al dispositivo de emergencias.

El director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha informado que la erupción volcánica tiene dos fisuras, separadas unos 200 metros entre sí y ocho bocas de las cuales emerge lava. Por su parte, desde el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), han indicado que las coladas de lava avanzan a unos 0,7 kilómetros por hora y que la lava se va enfriando y solidificándose en la superficie.

Los vecinos viven la situación entre la fascinación y el horror

Los vecinos de La Palma están viviendo la situación entre la fascinación y el horror, ante un hecho histórico que hacía 50 años que no se producía. La isla ha sufrido hasta la fecha siete erupciones desde que hay registros, la última en el año 1971 en el volcán Teneguía, que duró 24 días.

Son muchas las familias que se encuentran evacuadas y viven con tensión y preocupación la erupción del volcán. Una de las imágenes de las últimas horas, que se está haciendo viral en las redes, muestra como la lava se lleva por delante una vivienda. Un video grabado por un vecino en el que se puede escuchar, "Qué pena, toda la vida trabajando para esto. Increíble. Vámonos de aquí". Un testimonio estremecedor que convive con otros de solidaridad, como el de Juan Rodríguez, vecino de Los Llanos, que ofrece una vivienda para las personas evacuadas.

Entre los vecinos desalojados se encuentra María del Pino Hernández, se resistía a dejar su hogar, donde vive con sus siete perros y sus dos gatos. Ha asegurado estar "alucinada y al mismo tiempo sentir muchísimo miedo", ante la erupción que puede contemplar desde la azotea de su casa. "Es un espectáculo increíble, que da pánico", ha descrito la situación que están viviendo.