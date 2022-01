Herrera explica cómo se encuentra tras superar el covid: "Gracias a la tercera dosis"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la evolución de la sexta ola en España y el 'briefing' que ha realizado el Gobierno, al que no ha invitado a varios medios de comunicación, entre los que se encuentra COPE.

En primer lugar, el comunicador ha recordado el asunto del 'briefing' que era noticia este miércoles, y es que "alguien dijo, a ver si lo arreglamos un poquito, y ahora han cogido a los medios que no invitaron para darles otro 'briefing', pero este en Moncloa no, en el Ministerio de Economía. Seguramente les regalarán una foto de Yolanda Díaz. Esto es Sánchez", asegura Herrera.

Por otro lado, se ha referido a los últimos datos que se han notificado en esta sexta ola de covid en España, y es que "se empieza a barruntar que el pico está más cerca que lejos". El director de 'Herrera en COPE' ha realizado un interesante apunte sobre los distintos indicadores: "La incidencia es como el EGM, no se tome usted al pie de la letra el número de contagiados, pero créase la tendencia. Es decir, si la incidencia haciendo lo mismo todos los días va a menos, es que va a menos, aunque las cifras no sean esas y sean muchas más. Es el segundo día que la incidencia va a menos y el dato marca una tendencia, y no es lo mismo que esta suba que comience a bajar".

Además, ha recordado cuáles son los datos clave en los que "hay que fijarse": "la presión hospitalaria y el número de fallecidos". Y añade: "No podemos dejar pasar estos últimos, aunque sea por respeto a sus familias. Pero también es verdad que ese número en bruto dice pocas cosas, de ahí deberíamos saber cuantas han muerto por covid, con covid y cuántas estaban vacunadas".

"Por otro lado, la presión hospitalaria: Hemos tenido otra vez más altas que ingresos y bajan un poquito los pacientes en UCI, en concreto hay saldo de 30 a favor en cuanto a ingresos y hay 13 personas menos en UCI en toda España. Es poca cosa, pero cada día que no aumentamos la presión e incluso la podemos disminuir un poco, es un claro avance. ¿Cuál es el avance definitivo? Intensificar el mensaje de que la tercera dosis es muy conveniente", ha añadido.

El comunicador ha querido contar queya ha dado negativo en la prueba PCR que le hicieron este miércoles y a continuación ha relatado cómo lo ha vivido: "Durante 9 días este contagio me ha tenido encerrado en casa pero nada más que encerrado en casa, y eso es gracias a la tercera dosis. De no haber tenido la tercera dosis, incluso solo con las dos primeras, seguramente habría sido otro el tránsito. Qué decir si esto hubiera ocurrido en el mes de abril del año pasado o del otro, pues ahí estaríamos".

"Lo cierto es que estamos evitando mayores problemas en los hospitales gracias a la vacuna, y la posibilidad de fallecer por covid es 20 veces menor que el año pasado, teniendo en cuenta que la tercera dosis multiplica por diez la protección de los mayores ante ómicron", ha asegurado para concluir.