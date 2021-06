Herrera: "Europa tiene que ocultar su preocupación con España, así que el dinero vendrá con cuentagotas"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan por el alto precio que la luz y el combustible marcaron el pasado miércoles: "Es tremendo, porque todos los proges dicen que la luz está carísima y no pueden decir nada. Si hubiera un Gobierno fascista saldrían todos en panda a criticar, pero nos ha tocado a Pedro Sánchez".

En este sentido, Herrera se ha preguntado qué hubiera pasado en el caso de que el Palacio de la Moncloa estuviese ocupado por un gobierno de centro-derecha: "Menudo aquelarre tendrían montado, si un día como el de ayer estarían en la oposición".

En clave epidemiológica, el director de 'Herrera en COPE' ha querido subrayar la postura del Ministerio de Sanidad, que sigue sin dar un plazo acotado para que los españoles puedan pasear por la calle sin mascarilla si se respeta la distancia de seguridad, y ha querido dejar caer que el Gobierno puede estar planeando un gran anuncio respecto a esta medida de protección, coincidiendo con otro como los indultos: "A pronto le pasa lo mismo que a bastante, que es igual de incompleto. A la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si le preguntas por las mascarillas no conseguimos que salga del pronto. No les extrañe que esa baza la tenga guarda Sánchez para algún momento, como puede ser el anuncio de los indultos. No tiene nada que ver, pero no os extrañe que coincidan los indultos con el anuncio de la retirada de las mascarillas, porque uno ya va conociendo a sus clásicos".

En clave política, Herrera se ha referido a la presidencia del Rey Felipe VI en Barcelona y a las jugadas del independentismo para no coincidir con el monarca: "Ayer gestos del presidente de la Generalitat al Rey y de toda la panda que forma parte de esa estructura. Ayer Aragonès no estaba en la cena y para muchos es normal. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el presidente de la Generalitat no esté en un encuentro con empresarios, un presidente internacional y el Rey de España?"

Por último, el comunicador ha analizado la entrega a España de 19.000 millones de los fondos europeos, una cifra que es menor a la prevista por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado y que a juicio del comunicador tiene letra pequeña: "Sánchez tuvo una buena noticia ayer, y es que hemos pasado el filtro de Bruselas para recibir los fondo europeos. Los dos estuvieron en su sitio: Pedro Sánchez agradeció el esfuerzo a Brusela y Ursula von der Leyen defendió el papel de España, aunque se haya marcado un rescate light. Europa tiene que ocultar la preocupación que le genera España. Así que el dinero vendrá con cuentagotas".