Vuelve a escuchar el especial de Herrera en familia y en Navidad

Fiel a la cita de todos los años, Carlos Herrera se ha colado esta Nochebuena atípica en todas las casas para compartir con ustedes una de las noches más especiales del año, esa en la que nace el hijo de Dios. Sean seis, diez o el número que sean, el comunicador les ha enviado un "abrazo muy fuerte" porque la pandemia no puede dar al traste también con una de las noches "más fascinantes del año"

Por eso, ha comenzado esta noche con Kylie Minogue y su 'It's The Most Wonderful Time Of The Year', pero también la voz de Britney Spears ha sonado con su 'My Only Wish' para iluminarles con la magia de la Navidad. Una de las canciones preferidas de Herrera para este tiempo es 'Las estrellas de la Navidad' de India Martínez y Salvador Beltrán, que invita a brindar por todos aquellos que ya no están.

"La Nochebuena es un álbum que cada uno va completando a medida que pasan los años de la vida. Y hay figuras que desaparecen y otras que aparecen y seguramente sentimientos encontrados y alguna felicidad oculta y alguna amargura entre las bandejas de turrón", ha reflexionado Herrera, para el que la Navidad "es un tiempo ideal para decirle a alguien: te quiero".

Como no hay Navidad sin guitarra, Herrera ha celebrado con Carmen Lineres y su 'La Vírgen lava pañales' el nacimiento del niño Jesús. También la banda de Las Cigarreras ha soplado a pleno pulmón para desearles feliz navidad. "Es la misma banda señorial, fascinante de la Semana Santa de Sevilla que le canta a la Navidad". Con Michael Bublé y Thalia el comunicadora ha brindado por todos ustedes.

Audio

Junto a Herrera ha estado su hijo, Alberto Eduardo Herrera, y su hija, la modelo Rocío Crusset, que ha intervenido por teléfono desde EE.UU. Con "mucha pena", ha dicho que se ha quedado en el país debido a la pandemia. Las tres "patas del banco", como ha dicho Herrera, han recordado los villancicos que siempre sonaban en su casa esta noche, entre ellos, 'Saca agua del pozo' de Raya Real, o 'Male Kalikimaka' de Bing Crosby & The Andrews Sisters.

Este año Herrera ha acabado el programa con un artículo publicado por Antonio Burgos en ABC, 'Vieja Nochebuena (Manual de Autoayuda)': "Póngase una tristeza antigua, color de lienzo moreno de Hytasa, con un portarretratos y la foto de alguien querido que ya no está, y que todas las Nochebuenas llegaba a casa para la cena familiar tal día como ahora, con el regalo que desde aquel día de tanatorio ya nadie podrá reemplazar, y que seguimos echando en falta: los pestiños, tan clásicos, tan nuestros, que compraba en La Ponderosa de la Gran Plaza", comenzaba diciendo el maestro Burgos.

Audio

"Póngase, junto a esa tristeza antigua, la alegría nueva de los niños, sus gritos, sus correteos, sus estropicios de cacharros rotos, su inmensa fortuna de los juguetes de doble ancho de tradición, los que vienen ahora en el trineo de Papá Noel y los que llegarán luego en la carroza del Rey Negro".

¡Feliz Navidad!