Herrera: "¿Dónde están los que tanto se manifestaban por la muerte de Couso?"

Carlos Herrera ha llamado la atención esta mañana sobre dos acontecimientos de la actualidad que están pasando de soslayo porque a su alrededor no hay ni el ruido mediático habitual cuando al frente del Gobierno está el Partido Popular, ni el jaleo social en la calle de manifestaciones y concentraciones un día y otro también.

Esto decía el director de 'Herrera en COPE' a las seis y media de la mañana:

"Hay do cosas que hoy se le pueden recordar al Partido Socialista, que sirven además para para valorar como las movilizaciones de determinados sectores se producen solo, no cuando hay un hecho concreto que le soliviante, si no cuando es hecho este amparado, circunscrito envuelto en un Gobierno del Partido Popular o de otro o si fuera de Ciudadanos o si fuera de quién fuera que no fuera del Partido Socialista o de Podemos. Por ejemplo, la equiparación salarial. Una cosa es hablar mucho y luego dar trigo. Ayer PSOE y Podemos impidieron que se tramitara en el Congreso la iniciativa legislativa popular para equipararse al realemente a la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos autonómicos que es una cuestión de justicia que viene de lejos. Dicen ahora socialistas y podemitas que eso supone una alteración de los presupuestos porque altera los gastos. Claro, claro que altera los gastos y lo dicen los reyes de alterar los gastos en regar con subvenciones varias aquellas zonas que le van a ser propias de clientelismo cuando los interese".

Y si hasta aquí Herrera es duro con el Gobierno de coalición socialista y de Podemos, tienen que escuchar lo que ha dicho al referirse a la decisión del Ejecutivo, que preside Pedro Sánchez y cuyo vicepresidente segundo es Pablo Iglesias, de recurrir la condena de la Audiencia Nacional al Estado por la muerte del cámara de Tele5, José Couso en la Guerra de Irak. Condena a indemnizar con 182.000 euros a la viuda y los dos hijos del periodista.

"El segundo ejemplo nos sitúa en el Irak de 2003. El calendario dice que era el 8 de abril y Bagdad, acuérdense lo que era entonces, escenario de una lucha entre lo que quedaba del régimen de Saddam Hussein y las tropas de EE.UU. que habían invadido el país.

En el Hotel Palestina con toda la adrenalina propia de de esos actos, de esos días, estaban ya acostumbrados al ruido de las bombas, periodistas que descansaba o que mandaban sus crónicas. En una de las terrazas, estaba un informador español llamado José Couso, un ferrolano que se ganaba la vida como cámara de televisión. Couso vio que a lo lejos una compañía de la Tercera División de Infantería de Estados Unidos estaba combatiendo al otro lado del río Tigris y los americanos están recibiendo fuego de mortero y el fuego parecía dirigido desde la otra orilla del Tigris, es decir, la orilla en la que está el Hotel Palestina y Couso empieza a grabar con su cámara la imagen desde la terraza y al mismo tiempo un carro de combate M1 está buscando a quién le dispara.

De repente el tanque gira el cañón apunta hacia el piso 15 del hotel y escupe fuego. En la planta se aloja el equipo de Reuters y muere un periodista ucraniano en el acto y, en el piso inmediatamente superior al de Couso, resulta ese es el piso del ucraniano es el que estaba encima de Couso que resulta gravemente herido. Las imágenes de cómo el cámara español es llevado en volandas entre sábanas y mantas al hospital forma parte de la triste historia de aquella guerra. Lo narraba Carlos Hernández y el hermano de Couso, Javier en un reportaje en la televisión.

Couso murió dejando mujer y dos hijos. La pregunta es ¿confundió el tanque la cámara con un arma?, ¿fue un crimen de guerra?, ¿ellos sabían que allí lo que había eran periodistas? Bueno eso nunca se ha acabado de despejar. Lo que sí está claro es la utilización que hizo la izquierda de aquello. Columnas y columnas y columnas y columnas y especiales y especiales y especiales y todo lo que fuera...y manifestaciones y pancartas.

La culpa era de Aznar por haber apoyado la guerra. Bueno pues después de una década pidiendo justicia, ahora que la Audiencia Nacional ha determinado que se debe indemnizar a la familia de Couso con 182.000 €, resulta que el Gobierno del PSOE, el Gobierno del PSOE qué tanto dijo tanto y tanto se manifestó y tanto aplaudió a aquellos que respaldaban la protesta por la muerte de Couso, recurre la sentencia. El Gobierno de Pedro Sánchez dice que lo hace para no crear un precedente. La Abogacía no está de acuerdo con que se diga que la Administración fue pasiva en la petición de explicaciones, que es, exactamente, cómo de dura tienen la cara, lo contrario de lo que había predicado hasta ahora. Bueno ahora se espera, digo yo, a todos aquellos qué tanto hicieron, tanto movieron, removieron, tanto rogaron, tanto protestaron, tanto lloraron... que tenga la misma reacción ahora contra el Gobierno que se niega asumir una sentencia como esa 182.000 €. ¡'Fíjate lo que es la fortuna para el Estado!"