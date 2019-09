Herrera deja en evidencia a Sánchez por su ventajismo al decir ahora que "no dormiría" pactando con Podemos

Carlos Herrera ha dedicado su monólogo de las seis de la mañana a desgranar, analizar y evidenciar las declaraciones de Pedro Sánchez anoche en su entrevista en LaSexta. Herrera comenzaba su comentario así: "Anoche apareció Pedro Sánchez, una de las cosas que no es para estar orgulloso en nuestro país. Me refiero a la clase política en general. Concedió una entrevista a LaSexta y hay dos o tres perlas maravillosas. Primero, una previa de José Luis Ábalos que dice que el PSOE siente que les han robado. Fíjense en la cara dura de estos individuos que quitaron del medio a Rajoy para gobernar con la ayuda de toda la anti-España que encontraron, y aquello era legal y legítimo. Ahora, si tú eres incapaz de convencer a las fuerzas políticas, y te haces 'el longuis' porque crees que te conviene presentarte a unas elecciones, entonces es que te usurpan el poder.

Después de esto, Herrera prosiguió cargando duramente con la cúpula del PSOE actual: "Oiga, el sentido patrimonial que tiene esta izquierda, este PSOE, y este Pedro Sánchez… Serie de caraduras que ejercen el poder ahora en el Partido Socialista, con la de gente decente y sensata que hay allí. Ayer, ¿qué dijo? La frase del siglo, que me gustaría preguntarle a Iglesias a ver qué le parece. 'Yo podría haber sido presidente pactando con Podemos, pero no dormiría tranquilo, como el 95% de los españoles'. Pero si le ofreciste un gobierno de coalición, tres ministerios y una vicepresidencia, que el otro no cogió cometiendo un error gravísimo. Tenía que haber dicho que sí para ver qué excusa te inventabas para no gobernar. No puede dormir por la noche, dice. ¿Ah, y sí se puede dormir en Navarra, sí se puede dormir en Extremadura, Aragón, y en tantos ayuntamientos…? ¿Se podía hacer al Kichi alcalde de Cádiz solo por quitarse de en medio al Partido Popular, se podía hacer alcaldesa de Madrid a Carmena, solo para que no lo fuera Aguirre? ¿Y ahí no le quitaba el sueño? Pero en el gobierno de España, sí. Sería muy bueno escuchar qué piensa de eso Iglesias".

En la misma línea, desgranando el discurso de Sánchez, Herrera hizo alusión a su ahora relación de conveniencia con Errejón , y su presumible manera de gobernar de aquí al 10 de noviembre, fecha de los nuevos comicios. "Muchos elogios interesados a Íñigo Errejón para ver si le quita votos a Iglesias. Pero cuidado, a ver a quién le quita votos Errejón. Pero ahora el caso más sangrante que puede darse va a ser cada una de las maniobras que va a hacer el gobierno para subir los salarios a los funcionarios y las pensiones antes del 10 de noviembre. Este, que es un gobierno en funciones y que hay muchas cosas que no puede hacer, ya ha dicho que a las comunidades del PP no le dará el dinero que les corresponde, que está previsto y ejecutado. En cambio, durante los viernes sociales con el dinero de todos nosotros va a empezar a hacer política y propaganda a decretazos. Ya gobernó con decretos ley. A pelo. Ahora también quiere eso en funciones, lo que es absolutamente obsceno. De estas veremos varias en el camino al 10 de noviembre".