El primer sonido del día en Herrera en COPE: el poder de Yolanda Díaz sobre Pedro Sánchez por la investidura

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el poder de Yolanda Díaz sobre Pedro Sánchez por la investidura.

Audio





"El más interesado en que salga adelante la investidura es Pedro Sánchez, esto es obvio, pero al mismo nivel se sitúa Yolanda Díaz", comienza Antonio Herráiz este jueves, "la líder de Sumar quiere evitar una repetición a toda costa".

El presentador de 'Herrera en COPE' enumera que "primero, porque el 23J perdieron siete diputados y temen que si acudimos de nuevo a votar seguirán en caída, segundo, porque Podemos volvería a dar guerra con las listas y ahondaría aún más la división en la izquierda radical y, luego, porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene influencia sobre Pedro Sánchez y quiere mantener el peso en ese hipotético gobierno, por eso tiene especial interés para que el parto sea lo más rápido posible".

"Una vieja reivindicación"

Para el comunicador, "además de todas esas frases vacías de contenido que habitualmente nos regala la líder de Sumar, en Televisión Española ha rescatado una vieja reivindicación de los separatistas, que no es la primera vez que la izquierda radical hace suya": "Claro, estos son los mismos que se han callado cuando en Cataluña, por ejemplo, se persigue a aquellos profesores que no exigen otra cosa que se cumplan las sentencias, que no exigen otra cuestión que, en las aulas, el 25% de las clases sea en la lengua común, en castellano".

"Ahora conviene que se hable en el Congreso ahondando en lo que no separa más que en lo que nos une", reflexiona Antonio Herráiz, "este es un debate que vuelve cada cierto tiempo al primer plano". "Ahora el interés es evidente", señala, "los separatistas catalanes tratan de meter en la lista cuantas más reivindicaciones, mejor". El comunicador recuerda que "ahora mismo, en el Congreso de los Diputados no está permitido el uso de las lenguas oficiales": "Eso lo sabe Yolanda Díaz, porque sabe también que hace apenas un año el PSOE votó en contra".

Antonio Herráiz señala que "el seno del gobierno de coalición se dividió" porque "Podemos se alineó aquí con los separatistas". "En el Senado sí se puede", recalca el presentador de 'Herrera en COPE', "aunque no ha cuajado": "Los senadores pueden intervenir en cualquiera de estas lenguas en los plenos que se debaten las mociones y en la Comisión Generalde lasComunidades Autónomas". Pone en escena que "en el PNV muchas veces no lo utilizan porque tienen dificultades sus propios senadores".

"Otra forma más de desviar la atención"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Viendo la que tenemos encima, lo del uso de las lenguas propias en el Congreso es otra forma más de desviar la atención, que no se hable de dinero", reflexiona Antonio Herráiz. El presentador de 'Herrera en COPE' comparte "una conclusión": "Donde no hay imposición, y eso lo saben bien los jóvenes que escuchan música en castellano, que ven las series en español, donde prima la libertad, pues o bien alternan las lenguas indistintamente o directamente se decantan exclusivamente por el castellano".

"Esto con el catalán, si hablamos del euskera es mucho más acentuado", recalca, "pero lo importante es que llega al Congreso para degradar aún más la cámara con la traducción simultánea cuando hay una lengua común que es la segunda más hablada en todo el mundo".