¿Cómo va a utilizar Sánchez a su favor la reunión de mañana con Feijóo?

Ya hay fecha y hora para el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Será mañana, a las 10:00 horas en el Congreso de los Diputados.

Según explican fuentes socialistas, ayer Feijóo se puso en contacto con el presidente del Gobierno para solicitar esta reunión y también ayer mismo se produjeron conversaciones entre ambos gabinetes para fijar la fecha del encuentro.

Desde las filas populares se enmarca este encuentro en la normalidad democrática. Feijóo ya avanzó a Sánchez durante el debate que se celebró el pasado mes de julio que PP y PSOE deberían trabajar en un modelo que facilitara la investidura de la lista más votada. Esa convicción del presidente del PP sigue vigente y así se le trasladará mañana al secretario general de los socialistas.

Bajas expectativas

Aunque la cita ha tenido gran repercusión mediática, sin embargo ambas partes la afrontan como un mero trámite , con bajas expectativas. El PSOE, tal y como informa Maribel Sánchez, está en otra historia, poniendo toda su maquinaria a funcionar para cuando al presidente en funciones le llegue el turno de presentarse a una investidura.

Los populares tampoco están muy esperanzados y reconocen a COPE que tienen muy pocas posibilidades de encontrar los cuatro diputados que les faltan.

Sánchez no quiere hablar con Feijóo y menos negociar nada

En este sentido, en la tertulia de Herrera en COPE, Ana Martín, ha opinado que "Sánchez no quiere hablar con Feijóo y menos negociar nada, pero tampoco quiere aparecer como el culpable de que los líderes de los dos partidos no tengan nada que decirse".

La designación de la investidura de Núñez Feijóo por parte del Rey, reconoce, "derribó una doble ficción que Sánchez había puesto en marcha tras las elecciones", señala la colaboradora de COPE. "Primero que Sánchez ganó las elecciones y segundo que su investidura iba a ser coser y cantar".

Un toque a Puigdemont

Para Guadalupe Sánchez "en una democracia normal, no tan degradada como la nuestra y con una sociedad no tan polarizada, debería de entrar en lo razonable que saliera un gobierno de coalición encabezado por la lista más votada, pero no es así".

Probablemente, apunta, esta reunión "sea utilizada por el PSOE como atenuante para justificar los pactos que ya tiene cerrados con el nacionalismo".

Aceptando este encuentro, Sánchez le da un "toque" a Puigdemont. "Le recuerda que no debe tensar la cuerda más de la cuenta, sino quiere que en un acto de desesperación el PSOE acabe acercándose al PP", ha advertido Sergio Barbosa en su monólogo de las 8.

Puigdemont tiene el problema de que, "como no le arranque un acuerdo a Sánchez, puede acabar en la cárcel y eso va en beneficio de Sánchez a la hora de negociar".

La estrategia del PP

Por parte del PP, su "estrategia pasa por escenificar que está dispuesto a llegar a un entendimiento con el PSOE, ahora y en el largo plazo, para sacar a España del chantaje de los extremos y de los separatistas".

Es decir, "si al final del camino Sánchez acaba de nuevo en la Moncloa, a costa de haber otorgado a Puigdemont una amnistía que humille definitivamente a la democracia española, socave los fundamentos del Estado de Derecho y consagre la desigualdad entre los españoles; que, por lo menos, haya quedado en los anales que el Partido Popular trató de que eso no fuera así".

