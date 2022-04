Herrera confiesa cuál es su paso favorito de la Madrugá: ni El Gran Poder, ni la Macarena

Los oyentes, siempre pendientes de los pasos que da Carlos Herrera, han querido preguntar al presentador de 'Herrera en COPE' precisamente por uno de sus grandes momentos radiofónicos del año, protagonizado en esta misma antena hace tan solo unos días, en plena Semana Santa: la 'Madrugá'. Y es que Amaia, desde Ceuta, ha querido saber de todos los pasos de la 'Madrugá', ¿cuál fue el que emocionó más a Carlos Herrera, quien narró el acontecimiento durante horas en COPE?

Los pasos de la 'Madrugá' favoritos de Herrera

"A mí me emociona mucho Triana", ha confesado Herrera, asumiendo que él es "muy trianero". Es por ello por lo que para Herrera sus pasos favoritos durante la 'Madrugá' han sido algunos como "el paso de 'Las Tres Caídas', el de la 'Virgen de la Esperanza', me emocionaron". De estos pasos, en concreto, el presentador de COPE ha asegurado que "pasaron por la campana como un vendaval de pasiones. No va en demérito de los demás", ha querido aclarar Herrera.

"La Macarena arrasó o 'El Gran Poder'. Es una importante colección de matices, cada uno con su personalidad y hace que el conjunto sea inolvidable", ha querido señalar Herrera, quien, a pesar de los grandes pasos que se pudieron ver durante la emocionante noche de la 'Madrugá', él decide quedarse con los de Triana.

Vuelve a escuchar el programa completo de la 'Madrugá' de Sevilla con Carlos Herrera

El comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, se ha puesto esta semana a los mandos de un programa especial de ocho horas para celebrar el regreso de la 'Madrugá' de Sevilla dos años después. La pandemia y las restricciones tras los confinamientos han postergado la vuelta de la Semana Santa a una de las ciudades más emblemáticas de la pasión y que representan tanto para los cofrades de toda España. Un programa especial para una noche mágica.

Audio





Han tenido que pasar 1091 días con sus 1091 noches, una pandemia o una guerra, pero por fin Sevilla ha vuelto a recuperar su noche más especial: La 'Madrugá'. Todo llega, y este 15 de abril la sevillanía cofrade ha vuelto a disfrutar de las hermandades de la madrugada del Viernes Santo que han traído alegría, fe y esperanza a una ciudadanía carente de buenas nuevas.

Ocho horas de programación especial en COPE en las que Herrera ya dejaba mostrar su emoción por el rregreso de 'La Madrugá' desde la medianoche, al comenzar el programa: “Esa Madrugada sevillana que sintetiza o simboliza las otras muchas que en otra España están viviendo aquellos que portan una túnica, llevan un paso o un trono o siente las emociones propias de la Semana Santa y de un Jueves Santo de madrugada, la madrugada de un viernes. Esa almendra especial en la que se resumen tantos y tantos quereres de la Semana Santa a lo largo de estos 7 días”, arrancaba emocionado el comunicador de 'Herrera en COPE'.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los grandes momentos de la 'Madrugá' de Herrera

"Vamos a seguir repartiendo esperanza, puerta arriba, al cielo", se escuchaba decir a José María Rojas Marcos, el capataz de la Virgen de la Esperanza Macarena. Los costaleros se dan fuerza mutua y sube al cielo el palio de la Virgen de la Esperanza Macarena, mientras suena el llamador con forma de dragón.

Y la Virgen de la Esperanza Macarena se eleva a los Cielos, un momento muy especial en la 'Madrugá' sevillana que Isaac Escalera ha narrado con particular emoción para todos los oyentes de COPE: “¡Sale la Macarena para dar esperanza, salud y alegría a todos los sevillanos, y se lo llevamos a los oyentes de todo el mundo!”, expresaba el periodista.





Más tarde, en torno a las 03.15h de la madrugada la Esperanza de Triana salía de su capilla de los Marineros de la calle Pureza para hacer estación de penitencia y regalar esperanza y alegría entre sus vecinos del barrio y a toda Sevilla. Uno de los momentos más emotivos durante su paso por Triana ha tenido lugar en la plaza del Altozano, minutos antes de atravesar el Puente de Triana y dirigirse hacia la catedral hispalense.

Pero si hay un sitio emblemático de la 'Madrugá' es la Plaza del Duque, contigua a la céntrica calle Alfonso XII de Sevilla se hace un silencio tenso ante la llegada del Cristo del 'Silencio', una de las cofradías más antiguas de la capital hispalense, ya que procesiona desde el año 1356 (siglo XIV). En el programa especial de COPE la 'Madrugá', dirigido por Carlos Herrera, hemos vivido el momento en el que la Cruz de Guía comenzaba la estación de penitencia pasadas la una de la madrugada.

Te puede interesar: