Herrera analiza el veto del Gobierno de Sánchez a varios medios de comunicación: "No quieren saber nada"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el incendio en una residencia de ancianos de la localidad de Moncada, donde hay varias fallecidos y también heridos.

En clave política, el comunicador de COPE ha valorado la teoría del Gobierno para defender su reparto de los fondos europeos, en la que cataloga al Partido Popular como 'negacionista': "El Gobierno ha sacado a colación algunos argumentos, uno de ellos es que el Partido Popular es negacionistas. Piensen en la cara dura que tiene que tener Sánchez para llamar a alguien negacionista, el creador del 'No es No'.

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha analizado el 'veto' que Moncloa ha aplicado a varios medios de comunicación, entre ellos ABC, COPE y 'El Mundo, que no fueron invitados a un encuentro del Ejecutivo con medios afines para defender su reparto de los fondos europeos: "Este argumento fue la clave de una reunión de ideas que el Gobierno convocó llamando a sus medios amigos. Estos sinvergüenzas no quieren ya saber nada de los lectores y oyentes de medios como COPE, ABC, 'El Mundo'. Directamente, no los convoca, pero viendo las cosas como se están dando hay que tomárselo como un halago. Esto es contar a sus medios amigos que el Gobierno es solvente, Europa está muy contenta y el PP es muy malo. Esta acción, convocada por el secretario de Estado, es de muy poca vergüenza, y siempre queda la duda si el siguiente hará las cosas peor".

"El Gobierno ha tenido que reconocer que Bruselas ha preguntado, y viendo lo que denuncia el PP las dudas son evidentes. Sánchez ha monopolizado el reparto del dinero y ha decidido invertilo en recuperar discotecas y rehabilitar sedes sindicales. La opacidad de casos como el de 'Plus Ultra' hace dudar sobre cómo gestiona el Gobierno el dinero público. Con estos datos, el colapso económico de España está casi garantizado", ha subrayado el director de 'Herrera en COPE'.

Por último se ha referido al nuevo bono joven para el alquiler, que se concederá en función de una serie de normas bastante estrictas: "250 euros para los que cumplan el listado de normas impuestas por el Gobierno. Es tal la batería de condiciones que solo 70.000 jóvenes podrán solicitar la ayuda. Hay cuestiones como que el precio del alquiler de la casa completa no puede ser superior a 600 euros, a ver que casas reúnen en Madrid o Barcelona estas condiciones, muy pocas. Si nos adentramos más en esta ley, hay más trucos que en una película de chinos".