Herrera analiza el cruce de acusaciones entre Ayuso y la dirección nacional del PP: "Es la guerra"

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la crisis abierta en el PP y el cruce de acusaciones vividas este jueves.

El comunicador arrancaba la mañana con una "crónica del espectáculo al que atónitos asistieron los implicados en el PP y los que no lo están, que se han quedado sin piel en las manos, de frotárselas". "¿Quién dijo que la guerra no empezaba un miércoles?", se preguntaba Herrera afirmando que "es la guerra, y como siempre que pasa entre hermanos, es una guerra fratricida. Sobre todo, una guerra que parece del todo irreversible".

"Una guerra que, desengáñese, antes o después, iba a ocurrir y que venía calentándose desde hacía mucho tiempo. Lo que no parecía es que fuera a ser tan cruenta, sobre todo porque es una batalla de personalismos muy diferentes. No se si han llegado a un lugar del que no se vuelve, pero parece difícil que se pueda volver. De ese nivel solo se vuelve con una baja, no se con cual", apuntaba el comunicador a la difícil situación que vive el partido.

Herrera asegura que "no había que haber llegado a este punto, pero las cosas a veces no siempre salen como uno quiere". En ese punto, el comunicador ha recordado las acusaciones vertidas este jueves y se ha cuestionado varios asuntos.

"Ayuso salió con todas las armas. Casado no apareció, lo hizo el secretario general del partido, Teodoro García Egea. Evidentemente, es desolador deja en nada la esperanza de millones de votantes de plantar cara al sanchismo. El argumento ha sido la lucha contra la corrupción, lo cual es loable, pero, ¿era por qué las pruebas que manejaba el PP del contrato del hermano de Ayuso son decisorias que incriminan a que se tomó la decisión de favorecer a esa empresa de forma irregular (cosa que desde el sector ayusista se niega) o por qué es una rival interna?", han sido sus palabras.

Y ha añadido: "Es evidente que ahora se debe llevar la investigación hasta el final. Se entiende la pelea contra la corrupción, pero eso hace, no obstante, que se aclaren las sospechas contra Ayuso con todas las garantías". Y entre las muchas cuestiones que rodean el asunto, el comunicador ha querido destacar varias.

"¿La lucha contra la corrupción ha sido una coartada o no? ¿Debió ayuso hacer público el conocimiento de ese contrato? ¿Tienen que dimitir, además de Carromero, los que pidieron el encargo a un detective, además de su superior en la EMV, que según un audio de 'El Mundo', contactó personalmente con la empresa de detectives?", se cuestionaba en 'Herrera en COPE'

En el análisis de lo ocurrido, Herrera destacaba lo siguiente: "Llegó la implosión. Primero disparó Ayuso y luego desenfundó García Egea. ¿Dónde estuvo la sustancia? Ayuso vino a reconocer que algo tuvo que ver. Ayuso tiene un expediente abierto por parte del PP que puede acabar con su expulsión. Una dificultad de Casado es tener a buena parte de los votantes en contra, porque Ayuso tiene mucho tirón. Ayer mismo hubo gente que se manifestó a su favor. La bala que le queda a Casado es la de la transparencia y la lucha contra la corrupción".

Y como conclusión apunta a dos puntos importantes: la supervivencia de Casado y el papel de Sánchez en medio de la crisis. "A partir de ahora, cualquier supervivencia política de Casado pasa por conseguir demostrar que ayuso permitió un caso de corrupción, porque si no le pueden acusar de haber reventado el partido para nada. Eso y que los varones ya saben que la dirección nacional es capaz de contactar con detectives para espiarlos, si no lo sabían con Cifuentes. Y la tentación de Sánchez ahora es, ¿y si convoco elecciones y les pillo a todos?".