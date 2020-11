García Rojas: "Es posible que antes del verano no lleguemos al objetivo de vacunar al 70% de la población"

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas ha reconocido en 'Herrera en COPE' queel plan de vacunación que presentó este martes Sanidad y que prevé empezar con las vacunaciones en enero, "tiene que ser posible y absolutamente necesario, la vacuna nos va a permitir modular la pandemia".

Amós García Rojas se ha mostrado optimista con la llegada de la vacuna en las fechas previstas por el Gobierno “si todo va bien, teniendo en cuenta que ya hay dos, -Pfizer y Moderna- que han solicitado la autorización de la FDA, es posible que a finales de enero podamos tener las primeras dosis”. Sin embargo se ha mostrado “prudente" con los tiempos de desarrollo de la actividad vacunal, "es probable que en enero lleguen algunas dosis, pero no van a llegar de golpe. Habrá que amoldar los tiempos de vacunación a la llegada de la vacuna".

Con este escenario, advierte el doctor "es posible que antes del verano haya un porcentaje razonable de la población vacunada, pero no habremos llegado al objetivo de vacunar al menos al 70% de la ciudadanía. Con esa cobertura -de rebaño-, estaríamos en condiciones de decir que se controla la pandemia”. En cualquier caso, aclara, conseguido ese porcentaje "los efectos del tránsito del bicho quedarían muy reducidos, pero no desaparecería”.

Te puede interesar: Herrera enumera la 'letra pequeña' del Plan de Vacunación de Sánchez y sus plazos para hacerlo efectivo

Es posible que antes del verano haya un porcentaje razonable vacunado, pero no habremos llegado al objetivo del 70%

VUELTA A LA NORMALIDAD

El epidemiólogo ha reconocido que la recuperación de pautas de conducta anteriores a la pandemia “no va a ser inmediata”. Señala que "es bueno reforzar la idea de que hay herramientas que deben quedar en nuestro disco duro, que ojalá no desaparezcan como el lavado frecuente de manos o el uso de la mascarilla en determinados contextos, como el de un resfriado".

Con una cobertura del 70%, de rebaño, estaríamos en condiciones de decir que estamos controlando la pandemia

Amós García Rojas ha reconocido que la campaña de vacunación "será extremadamente compleja", si bien ha señalado que "con la profesionalidad de los sanitarios en España, se llevará a cabo de la forma más rápida y segura posible”.

Reconoce que le “entusiasman" los dos modelos de vacuna que existen en el mercado, tanto el tradicional que enseña un virus atenuado a la célula, como el que utiliza RNA mensajero y altera el mecanismo de la célula. Subraya que con la tecnología de esta última se consolida "una auténtica revolución en el mundo de las vacunas que nos permitirá posiblemente disponer de nuevas vacunas frente a enfermedades para las que ahora no hay productos. Cualquier instrumento de vacuna que proteja con seguridad frente a la enfermedad, es válido", ha zanjado.

Ojalá no desaparezca el lavado frecuente de manos o el uso de mascarilla en determinados contextos, como el resfriado

NEGACIONISTAS

El experto asegura que "entiende" a los que dicen que no se pondrán vacuna, “estoy seguro de que la mayoría no son negacionistas, son personas que tienen dudas, pero cómo no tenerlas en el contexto de gran incertidumbre en torno a la pandemia. Les pediría que reflexionaran y que pensaran que si hubiera la mas mínima duda sobre la seguridad de la vacuna, los órganos reguladores no la autorizarían". Además, ha advertido que la alternativa a no vacunarnos es seguir con la pandemia, los fallecimientos y profundizando la brecha económica terrible. Ante la posibilidad de un efecto secundario leve y con pocas posibilidades de producirse, está claro”.

Por último, el también jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ve correcta que la vacunación se realice en los 13.000 centros de salud repartidos por la geografía española si bien "determinados aspectos logísticos pueden hacer necesario buscar espacios alternativos de vacunación".