Internos y personal sanitario de residencias serán lo primeros en recibir la vacuna de la covid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Vacunación contra COVID-19, que recoge que los residentes y el personal sanitario de residencias y centros de grandes dependientes serán los primeros en vacunarse una vez lleguen las primeras dosis, a partir de enero de 2021, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa este martes.

La estrategia de vacunación frente a la covid-19 establece 18 grupos poblacionales a los que se irá administrando las dosis de las vacunas que se vayan autorizando, siendo los prioritarios los residentes y trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, que suman unos 2,5 millones de personas.

A este grupo le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes. Los grupos se han delimitado en función de cuatro niveles de riesgo: morbilidad grave y mortalidad, grado de exposición a la enfermedad, impacto socioeconómico y el ritmo de transmisión.

El ministro ha señalado que habrá una "estregia única" para todo el país, y ha asegurado que la vacuna "será segura y gratuita". Además ha señalado que se hará un seguimiento y vigilancia de las personas vacunadas.

DISPONIBILIDAD

El plan delimita tres etapas de priorización en función de la disponibilidad de las inyecciones: una primera "con un suministro muy limitado" de dosis que va de enero a marzo; una segunda, de marzo a junio, en la que se incrementará "de forma progresiva" la vacunación; y una última para inmunizar a la totalidad de los 18 grupos poblacionales contemplados.

Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones), según explicaron este lunes fuentes ministeriales.

Los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis. Europa ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados "avanzados" de negociación.

De esas 800 millones de inmunizaciones, a España le correspondería el 10 por ciento: 80 millones. El motivo, según estas fuentes, es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios.