Echenique justifica el acoso a Cs en Rentería y Herrera le responde así

Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, es conocido por la especial inquina que le tiene a Ciudadanos. El último ataque contra la formación naranja ha sido a cuenta de la violencia que han sufrido aquellos que se han atrevido a acercarse al acto de Ciudadanos en Rentería, localidad guipuzcoana donde gobierna EH Bildu, y que, históricamente, ha sido un feudo de la izquierda abertzale y de ETA. Echenique ha decidido ponerse del lado de los violentos y defender a los agresores, dando a entender que Ciudadanos no tiene derecho a organizar actos políticos en aquellas zonas de España en las que tiene pocos votos. "Ciudadanos es un partido marginal en Euskadi y Rivera lo sabe. No se va a Errentería a conseguir los votos de los vascos y las vascas. Va a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebaña votos de odio en otros territorios. Duro, pero cierto", dijo en redes sociales.

Ciudadanos es un partido marginal en Euskadi y Rivera lo sabe. No se va a Errentería a conseguir los votos de los vascos y las vascas. Va a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebaña votos de odio en otros territorios. Duro, pero cierto. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) 14 de abril de 2019

En su monólogo de este lunes, Herrera ha respondido al secretario de organización de Podemos. "Echenique ha dicho que es indignante que Rivera vaya a Rentería a remover el odio y a buscar el voto del odio. Más miserable posiblemente ya no se puede ser que esa escoria de individuo. Difícilmente se pueda ser más miserable. Es decir, estar con el matón. Estar con el amigo del asesino. Ser amigo del asesino", ha dicho de forma tajante Herrera.

El comunicador ha alabado a los miembros de Ciudadanos que ayer sufrieron el acoso "de quienes consideran que hay determinados lugares sagrados del nacionalismo donde los demás no podemos ir. Donde no podemos ejercer cualquiera de las libertades que no corresponden. Eso pasó en la Universidad Autónoma de Barcelona la semana pasada con Cayetana Álvarez de Toledo, eso ha pasado con Vox en el País Vasco y eso ha pasado con Ciudadanos ayer en Rentería. ¿No puede Maite Pagazaurtundua ir a Rentería? ¿No puede ir cerca de donde mataron a un hermano? Los mismos que le mataron al hermano, los que aplaudían cuando ETA mataba, ahora quieren que ella no vaya al pueblo a presentar su oferta política", ha contado Herrera.

[ESCUCHA EL MONÓLOGO COMPLETO DE CARLOS HERRERA DE ESTE LUNES SANTO]