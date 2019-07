Herráiz: "La Junta de Andalucía tiene un agujero de 8.655 millones, más los ERE y el dinero de prostíbulos"

Audio

Muy buenos días. Les habla Antonio Herráiz en nombre de todo el equipo de 'Herrera en COPE'. Último día del mes de julio, comienzo de vacaciones para muchos. Cierto es que como el 1 de agosto cae en jueves, muchos han preferido aplazar las vacaciones hasta el viernes por aquello de las semanas completas. Aún así, entre los que salen y los que vuelven, hoy va a ser un día de mucho tránsito en carreteras, en aeropuertos, también en estaciones de tren.

Si van a viajar en este medio revisen sus billetes porque más de 700 trenes van a ser cancelados por la huelga convocada en Renfe por el sindicato CGT. A las 12 del mediodía van a comenzar el primero de esos paros.

Miércoles que anuncian descenso de las temperaturas en el área mediterránea, fundamentalmente en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería. Bajan porque el cielo va a estar nuboso y no se descartan precipitaciones, aunque van a ser débiles y dispersas. En el resto del país, bueno, pues los termómetros van a subir un pelín.

En poco más de media hora va a pasar por este estudio de 'Herrera en COPE' Cayetana Álvarez de Toledo. Es la cara más visible del nuevo PP que ha conformado Pablo Casado. Álvarez de Toledo es la nueva portavoz en el Congreso y Javier Maroto en el Senado. Un año después de llegar a la Presidencia del partido, Casado se ha rodeado de un equipo del que, ahora sí, se ha despojado de ciertas cuotas e imposiciones.

Esto lo hacen todos los líderes de los partidos. Absolutamente todos. Quizás con menos disimulo los que se denominan como nueva política. Casado tiene camino por delante y si no hay muchos cambios, lo primero que va a tener que afrontar será unas nuevas elecciones a la vuelta del verano. Y en ese escenario, solo en ese escenario se entiende el último CIS de Tezanos. Ha dado pie para muchos chistes, para bromas que ahora les contamos.

Pero lo primero son los datos, con toda la fiabilidad que ustedes les quieran dar, pero los datos están ahí y sitúan al PSOE en cifras récord al borde de la mayoría absoluta con un 41% de intención de voto. ¿Qué supone esto? Pues que sin haberse fraguado nada, sin consumarse el acuerdo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa, el PSOE tendría ahora mismo, según el CIS, 12 puntos más que el resultado que obtuvo en las urnas en los comicios de hace justo 3 meses. En solo un trimestre, 12 puntos más.

¿En qué situación deja al resto? Bueno, pues de los cinco primeros, solo el PSOE sube y el resto baja. El PP cae del 16,7% que obtuvo en las urnas al 13%, Ciudadanos del 15% al 12%, Unidas Podemos del 14% al 13%, son los que menos bajan, y Vox se desplomaría, según el CIS, del 10% al 4,6%.

Esto tiene una primera lectura bastante simple. La cuenta atrás para las elecciones está activada. Queda todo el mes de agosto, septiembre hasta el día 23. Y si hay repetición de elecciones, advierten estos datos del CIS, el horizonte es muy bueno para mí, para el PSOE, y nada halagüeño para el resto, así que mejor no convocar elecciones. La apuesta de los socialistas es cara. Esa vía portuguesa de la que les venimos hablando, un Gobierno en solitario con un programa acordado con Podemos, que se quedaría fuera del Ejecutivo. Se añade a esta tesis la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Cierto es que el PSOE lo único que hace es recoger el guante que le han tenido sectores de Podemos. En concreto dos: los anticapitalistas, que no se llevan especialmente bien con Pablo Iglesias, fundamentalmente después de la compra del casoplón de Galapagar; e Izquierda Unida, que también apuesta por esta vía portuguesa. Pero claro, aquí la opinión que cuenta es la de los que mandan en Podemos. Y ya han dicho que de esa cesión, así casi gratis, que se olviden.

Además, en la otra alternativa, un poco de política ficción, tanto de fábula, de que dejen gobernar al PP con Ciudadanos y se abstenga el PSOE. Pues no es la opción, pero cada vez que el PSOE se dirija al PP pidiéndole la abstención, esta va a ser la respuesta.

Ya les hemos contado los datos del CIS que analizaremos a lo largo de la mañana en esta mesa de análisis que todos los partidos miran con lupa, pero que también sirve para destapar el ingenio. Y aquí hay que recoger lo que ha dicho Pablo Echenique, que hay que reconocer que es uno de los más ingeniosos.

De la factoría de Pablo Echenique, escuchen, según el CIS del PSOE, Sánchez no necesita negociar con nadie porque si decide obligar a los españoles a que vuelvan a votar, sacaría un 127% de los votos y sería elegido Rey de España, presidente de la Comisión Europea, Papa de Roma y emperador del universo. Esto lo escribía Echenique en su cuenta de Twitter. Luego, en público, cuando le preguntaron, fue algo más comedido.

Y mientras andamos entretenidos con estas cosas del CIS, de los chistes, de las bromas, bueno, pues nos estamos olvidando de lo esencial, de lo que al final, más pronto que tarde, termina afectando a tu bolsillo. Y hay motivos para estar preocupados. Hoy vamos a estar pendientes de la apertura de la bolsa después del batacazo de ayer. Sufrió la peor jornada del año. Cayó casi un 2,5% y perdió la barrera de los 9000 puntos. La causa fundamental es el temor a un Brexit salvaje después del mensaje del primer ministro británico, Boris Johnson.

De vuelta a casa un dato más, una cifra ajena también a la política ficción. Nos vamos a situar en Andalucía. Y atentos al último agujero económico que hemos conocido. No son 100 ni 200 ni 300 millones, hablamos de 8.655 millones de euros que están en el limbo. Y como una bola de nieve ha ido engordando con el paso de los años. Hay tasas, precios públicos y otros ingresos que no se han cobrado. Impuestos indirectos también, como actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales que tampoco. Y hay reintegro, recargos y multas impagadas. Hablamos de más de 4000 millones de euros en ese concepto. Y gran parte, y esta es la noticia, no se va a poder recuperar porque son expedientes que habrían prescrito.

Pero es que la Junta Andalucía ha localizado otros 4.000 millones de euros en subvenciones sin justificar. Se pueden imaginar dónde han podido ir gran parte de esas subvenciones. Ya digo que situaciones como esta, que pueden resultar menores ante el escándalo de los EREs o el gasto de dinero público en prostitutas, situaciones como este agujero confirma lo que es evidente. Y es que un mismo partido no puede estar en el poder 36 años.

Y hoy hay que despedir a Mari Carmen Izquierdo. Mari Carmen no era una mujer cualquiera. Está claro que hay terrenos mucho más complicados que otros para las mujeres. Y Mari Carmen Izquierdo consiguió romper barreras sin hacer mucho ruido, pero de forma efectiva. Es la pionera de las periodistas deportivas españolas.

Seguro que la recuerdan de su etapa como presentadora de 'Estudio estadio' o por sus piezas en Televisión Española. No sé. Los Juegos Olímpicos de Moscú del 80 o en los mundiales de fútbol de España del 82. Puede que la hayan leído también en periódicos deportivos como 'Marca' o como 'As'.

Puesto a romper estereotipos, ya digo que en el deporte abundan más que en otros campos. Izquierdo alcanzó un puesto en la Asamblea del Comité Olímpico Español. Fue jurado del Premio Princesa de Asturias del Deporte y actualmente era la directora general de ese programa ADO, que es la Asociación de Deportes Olímpicos. Mari Carmen Izquierdo ha muerto a los 69 años tras una enfermedad que se ha prolongado durante meses. Fue reconocida con la medalla de plata de la Real Orden del Mérito Deportivo en el año 2002. Descanse en paz está burgalesa de Lerma, pionera, ya decimos, de las periodistas deportivas en España.