El hábito con el que puedes tener a tu bebé entretenido sin usar la televisión: más barato y lo tienes en casa

Cada vez son más los expertos que aseguran que exponer a los niños desde muy pequeños a las pantallas y a las nuevas tecnologías, es perjudicial no solo para ellos, sino también para su desarrollo cognitivo. Insisten en que en los primeros años de vida sería mejor no dejarles que vieran la televisión o el móvil y, conforme vayan creciendo, permitirles usarlos durante unos pocos minutos. Pero claro, son muchos los padres que necesitan tener entretenidos en ciertos momentos del día a sus bebés, por lo que necesitan tirar de estos dispositivos. Pues bien, que sepas que no es necesario, porque en Herrera en COPE tenemos el truco definitivo para no exponerles a estos dispositivos y solo tienes que escucharlo.

"Y según qué programa...Es que la tele, de niños, nos estresa" expresaba Jon Uriarte sobre este estudio que ha realizado la Universidad de Lieja, en Bélgica. Por eso mismo, ha querido preguntar al resto de colaboradores del programa de qué manera conseguían relajar a sus bebés en sus primeros meses y con qué ellos mismos se quedaban atontados.

"El fuego a mí me seduce...La imagen de una hoguera o chimenea seduce a cualquiera" decía Alberto Herrera, aunque el resto de colaboradores aseguraba que lo cierto es que el fuego, el mar, o la lluvia te empieza a relajar cuando eres más mayor.

Los requisitos que piden los inquilinos en Estados Unidos

Ya sabes que Jon Uriarte suele traernos en Herrera en COPE los estudios más divertidos y curiosos de las diferentes univerisdades mundiales. Y entre ellos, ha encontrado uno de Estados Unidos que explica lo que suelen pedir los inquilinos estadounidenses cuando van a comprar o alquilar una casa.

Unos requisitos que no son nada comunes y que aquí nos resultan de lo más extraños...y con razón. Porque resulta que cuando compran una casa, preguntan a los de la inmobiliaria para que les den un certificado que diga lo siguiente: que en esa casa no se ha cometido ningún asesinato con anterioridad, y que no hay fantasmas.

Y, lo mejor o lo peor de todo, es que se lo dan. Tanto es así, que suelen llevar a parapsicólogos y mediums para acreditar que, efectivamente, en esa casa no se cumplen ninguno de esos dos escenarios. Mucho cuidado, porque son muy supersticiosos los que quieren comprar una casa, y necesitan que se acredite que eso no ocurra para poder adquirirla.

"Ya sabes que en Estados Unidos cabe de todo" explicaba con mucho humor Jon Uriarte sobre este estudio, a la par que incluía un chiste sobre la situación.

Javier Sierra descubre al hermano malvado de ChatGPT

Javier Sierra, es colaborador de Herrera en COPE, y siempre nos explica en el programa aquellos misterios que continúan sin resolver. No es fácil, a veces, pero ha arrojado mucha luz sobre la tecnología que más pueda asustarnos ahora: la inteligencia artificial.

Él analiza los peligros que puede acarrear la inteligencia artificial y nos descubre al hermano malvado de ChatGPT, ChaosGPT, que tiene como misión "destruir a la humanidad", y que aquí puedes escuchar de qué va.