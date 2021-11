El guiño de Herrera a Juanma Castaño tras conocer su victoria en 'MasterChef Celebrity'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el avance de la nueva variante de la covid-19, así como la subida de los precios, que continúa.

El comunicador ha arrancado la mañana desde un lugar inusual y realizando una confesión. "En los años de profesión que llevo, que no me atrevo ni a contarlos, he hecho programas de radio desde todos los lugares posibles e impensables, pero nunca había hecho uno detrás de una portería de fútbol", decía Herrera, antes de contar que se encontraba en el estadio de la Cerámica de Villarreal, acompañado por un trofeo, el de la UEFA Europa League que ganó el Villarreal.

Y aparte de hablar de fútbol, el director de 'Herrera en COPE', revelaba el motivo por el cual este martes realizan el programa desde allí: "Hemos venido a hablar de fútbol pero sobre todo de uno de los grupos cerámicos más fuertes del mundo, el Pamesa, el primer productor europeo y uno de los primeros del mundo que se dedica a la fabricación y venta de productos cerámicos".

Aprovechaba la ocasión para recordar el elevado precio de la luz un día más, que en este caso marca 274 euros el megavatio/hora, y para apuntar que cuando suben los precios "se recauda más por el IVA". Esto significa que tras la subida de dos décimas del mes de octubre "Hacienda trinca 8.500 millones más".

Por otro lado, Herrera se refería a la nueva variante del coronavirus y aseguraba que "no hacía falta ser muy listo que si el virus estaba en pacientes en Reino Unido, Francia o Italia estaba en España también. Ha aparecido un caso en Madrid y hay dos en estudio en Barcelona". Contaba entonces lo que se sabe de Ómicron, que es que "contagia con más facilidad" y "su mayor grado de agresividad con el organismo".

Sin embargo, el comunicador ha recalcado el punto positivo y es que "ha provocado que el efecto acudamos a las vacunas haya aumentado notablemente. Este toque de atención está haciendo que muchas más personas se vacunen. El virus seguirá probando nuevas fórmulas mientras no se vacuna en todo el mundo y se siguen tomando precauciones". Pedía entonces "prudencia y paciencia".

Por último, el comunicador lanzaba un guiño al director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño. "Sabíamos que dirige muy bien los programas de deportes y que hace un programón todas las noches pero no sabíamos que tenía idea de cocinar. Yo creo que no tiene ni idea de cocinar pero lo vende muy bien, maravillosamente bien", decía Herrera, que recordaba que ha ganado 'MasterChef' junto a Miki Nadal, motivo por el cual "le daremos luego la correspondiente enhorabuena a lo largo de la mañana".

'MasterChef Celebrity' hace historia al proclamar dos ganadores: Juanma Castaño y Miki Nadal #MCCelebrityhttps://t.co/loWZ1VyE3h — COPE (@COPE) November 30, 2021

