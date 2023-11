Un guardia de seguridad 'echa la bronca' a Carlos Herrera por lo que hace al subirse en un bus en Burgos

"¿Por qué hay sitios donde no te dejan hacerte una foto?", se preguntaba Carlos Herrera en pleno directo. El interrogante tenía lugar durante la sección de 'Los de Bilbao' capitaneada por Jon Uriarte y derivaba en una confesión del comunicador sobre lo que le ocurrió hace unas semanas al ir a subirse a un autobús en la ciudad de Burgos. Escucha la anécdota en el siguiente audio.

Audio





"Estaba en la estación de autobuses de Burgos. Fui a coger uno para irme a Madrid a un mandado y digo, voy a echarle una foto para enviarle a Pepa que vea que cojo el autobús", comenzaba narrando el director y presentador de 'Herrera en COPE'.

"¿Un selfie?", le preguntaba Alberto Herrera, a lo que su padre negaba. "No, una foto al autobús". En ese momento, un guardia de seguridad le llamó la atención un tanto alterado. "Me preguntó que hacía y yo le dije, como que ¿qué hago? Haciendo una foto", explica Carlos Herrera. "No se pueden hacer fotos aquí", le informó en ese momento el vigilante.

La historia ha dejado un tanto sorprendidos a los colaboradores de 'Herrera en COPE'. De hecho, el propio comunicador sigue sin entender esa prohibición. "Qué secreto nuclear voy a revelar yo sacando el autobús", comentaba en tono irónico Herrera.

En ese momento, Antonio Agredano aseguraba que él tampoco entiende por qué no se pueden hacer fotos en lugares como el Museo del Prado. "Yo entiendo que dentro ahí 10.000 destellos de flash altera un cuadro y para evitar que se formen colas o gente posando delante del cuadro, eso lo puedo entender", apuntaba al respecto Carlos Herrera.

La experiencia de Carlos Herrera al comprar una entrada para el Museo del Prado

El comunicador visita a menudo la pinacoteca madrileña, como ha comentado en multitud de ocasiones en directo. Sin embargo, en una de las últimas, se llevó una sorpresa por lo que le dijeron en la taquilla.

Carlos Herrera tiene una edad. Una circunstancia que él mismo ha tenido que asumir y que la vida le ha mostrado sin piedad. El comunicador trataba de, tras una agitada mañana de radio, templar los nervios contemplando algunos de los cuadros más ilustres del Museo del Prado. Terminado ya su paso diario por los micrófonos, entrevistados ya los protagonistas de la jornada y desmenuzada la actualidad del día, Herrera quería descansar un poco yendo al Prado.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Acogido por las Meninas de Velázquez, los Tizianos de la galería principal e incluso las pinturas negras de Goya. Herrera no podía pensar en otra cosa, hasta que llegó a la taquilla del museo

"Fui al Museo del Prado, entrando a las diez y fui a la taquilla", comenzaba relatando. Una vez en la taquilla, Herrera comenzó con la frase típica que todos podríamos pronunciar: "Hola, ¿a cómo sale la entrada?", a lo que recibió la siguiente (y por qué no decirlo), durísima respuesta: "Y me dice: Mayores de 65, pasen ustedes sin entrada", sentenciado. Herrera, mayor de 65 años.

Su sorpresa casi no se pudo contener: "Y digo, perdóname, perdóname. Y me dice: No, además como periodista también tiene pase", un alivio, una coartada a la que prefirió acogerse el periodista bautizado como jubilado por el ojo intrépido de la persona responsable de la taquilla del Prado. "Y le digo, prefiero lo segundo", dicho y hecho, mejor entrar como periodista, pensó un Carlos Herrera que, para tranquilidad de todos, sigue trabajando a pesar de tener edad para entrar gratis en los museos.

Revive el momento en directo en el siguiente vídeo.