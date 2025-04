El gran fallo que se cometió en Argentina con sus ciudadanos y que ya pasa factura en España: "Que nadie lo dude"

Alejandro Fernández ha sido profesor, pero su pasión por la política la tiene desde joven. Fue teniente alcalde en su ayuntamiento, diputado en el Congreso, luego en el Parlament, y es presidente del PP catalán desde 2018. Ha publicado un libro llamado 'A calzón quitao'. Con prólogo de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué cuenta en él? ¿Qué opinión le merece la situación política actual? Hablamos con Fernández sobre todo esto, y mucho más, este miércoles en 'Herrera en COPE'.

Al comienzo de su intervención, el político dice que en España "se suele esperar a que uno se retira de la política para ajustar cuentas o se hacen volúmenes que no suele escribir el propio político y donde no se dice gran cosa. Yo quería lanzar un formato distinto. Queda en el aire la pregunta de por qué y debo decir que es por patriotismo. Me preocupa mucho el futuro de España y aunque soy un optimista, me preocupa mucho. Y no lo veo del todo claro".

El principio que rige su libro es que Noé construyó el arca antes del diluvio y "me refiero a que en el año 95 Alejo Vidal-Quadras vaticinó el procés. También Cayetana Álvarez de Toledo predijo que el procés catalán iba a convertirse en un proceso sanchista que convertiría la democracia española en una democracia fallida. Y resulta que tiene razón. Tenía razón".

Es curioso, cuenta, porque los políticos lanzan estas advertencias y no se les hace caso. De hecho, "se les toma por excéntricos. No puede ser que eso funcione así. Hay que estar al loro de las cosas que van a pasar. En 2021 yo lanzo la predicción de que el procés se va a lanzar a la política española. Lanzo 8 puntos. Y los siete se cumplen a rajatabla. Ojalá el octavo no se cumpla, que es una autodeterminación y una España plurinacional".

"La Transición hace tiempo que se acabó y hay que aceptarlo"

Alejandro Fernández también habla en su libro sobre lo siguiente: y es una idea que asegura debe quedar clara.

"La Transición es una reconciliación entre izquierda y derecha. Forma parte de la doctrina cuando se habla de la Transición. Y ese tipo de colaboración que se plasma en la Constitución es el periodo más brillante de nuestra historia reciente. Eso hace tiempo que se acabó y hay que aceptarlo. Nada tiene que ver Roca con Puigdemont, Borràs y todos estos personajes. Hay que entender que están en nuestra historia y quieren destruir la democracia española", explica en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Y efectivamente, prosigue su discurso, asegurando que hay gente en Cataluña que pretende convencer al PP que acuerde con Junts. Cree que es importante entender que hay que ganar esa batalla y, cuando se gane, es cuando Fernández hace propuestas en su libro "porque quien quiera cambiar la Constitución tiene unos mecanismos de reforma y que una mayoría cualificada ratifique eso. Y no quieren hacerlo así. Quieren hacerlo a las bravas. Eso es tremendamente peligroso".

Lanza esa advertencia por una razón: porque es "afiliado al PP. Es mi proyecto y creo que la hoja de servicio de mi partido es la mejor. Con mucha diferencia. Lo que ocurre es que la buena gestión tecnocrática es esencial para que un país progrese".

Pero los países, cuenta, entran en decadencia cuando se rompe un proyecto común. Eso Argentina lo sabe muy bien y "no basta con que gestionemos mejor. Es necesario que hagamos caso a las advertencias que nos vienen. Están en ello. La calidad de vida, la economía y los servicios públicos se acabarán viendo resentidos. Que nadie lo dude".

"EL PP TIENE QUE FORMAR UN PROYECTO ALTERNATIVO EN CUALQUIER LUGAR DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA"

Este político indica que no se puede construir un proyecto político en el País Vasco sometido a la aritmética y "moralmente al nacionalismo. Tendría que ser una batalla pacífica de las ideas. No puede intentar convertirse en un nacionalismo suave. En segundo lugar, el PP vasco y catalán ha tenido líderes extraordinarios. Y es curioso porque no ha habido manera que funcionaran. Eso se tiene que acabar y lo digo porque hay que frenar esa operación (están en ello) también parecía lejana la amnistía y los indultos. Todo lo niegan hasta que llega".

Para evitarlo, la fórmula que propone Alejandro Fernández en 'Herrera en COPE' es que el PP forme un proyecto alternativo en cualquier lugar de la geografía española.

Para ello, hay que proponer a la ciudadanía determinadas cosas que sean factibles. Fernández desgrana que "Illa genera la situación de balneario anestesiado en el que no pasa nada. La gente no quema contenedores en Cataluña porque Sánchez y él les han dado todo lo que han pedido". A eso no se le puede llamar reencuentro ni paz social, denuncia el político.

Por último, el político ha explicado que hay que ofrecerle a los españoles un proyecto impecable. Y deben de ser "capaces de entender el tiempo que vivimos".