Gonzalo Arroita: “A Echevarrieta sus proyectos le han sobrevivido”

Gonzalo Arroita no exagera cuando titula su libro “Las 150 vidas de Horacio Echevarrieta”. Ya se sabe que los de Bilbao, si hacen algo, lo hacen a lo grande, y este empresario, en una vida hizo lo que se podría haber hecho de manera más creíble en 150.

Horacio era un empresario que con 33 años heredó las minas de hierro en el Ensanche de Bilbao y acciones en empresas extractivas, y de ahí fue diversificando el dinero, porque él decía que no podía estar demasiado tiempo parado. Sus negocios han sido un imperio, superando crisis, guerras y pandemias. “Ese espíritu de superación se llevó por la guía del acuerdo”.

Gonzalo Arroita ha rescatado su figura porque dice que le gustan las personas, y porque de ésta persona, quizá no se habla suficiente. “Pasó todas las crisis, guerras y pandemias, y fundó Iberdrola, Iberia, Cemex, navieras, edificios, calles, grandes obras y no se le reconoció porque fue independiente y no se casó con ningún bando político”.

Fue un hombre con una enorme intuición, tenía influencia y amigos de verdad en sectores clave. Muy intenso e hiperactivo, y si Echevarrieta no hubiera nacido “España sería diferente porque no tendríamos el concepto de economía productiva”. Y es que es de reconocer que “a Echevarrieta sus negocios le han sobrevivido, y eso hace en parte a España lo que es hoy”.