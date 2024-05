González Pons, sobre las acusaciones de Milei a Begoña Gómez: "Es una intromisión en la política nacional"

Este lunes, el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado en 'Herrera en COPE' que el discurso de Javier Milei, en el que tildaba a Begoña Gómez de "corrupta" es una "intromisión en política nacional" y lo ha tildado de "espectáculo chocante".

Pons ha apuntado a Carlos Herrera que el presidente electo argentino "no puede o no debe, en su primer viaje a España, venir sin saludar al Rey, al Gobierno, al Parlamento y entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional". Así las cosas, el popular ha subrayado que la mujer del presidente español "no es un asunto de Estado". Ha señalado que "Sánchez quiere convertir a su mujer en una razón de Estado y no lo es".

Sobre el papel del Partido Popular en la Unión Europa, ha señalado que apuntado que "afortunadamente los europeístas seguimos siendo la mayoría, por lo que se articulará un gobierno de las fuerzas proeuropeas". Ha explicado que la ventaja de los populares que "podrán pactar a los dos lados" y ha dejado claro que habrá "un PP europeo muy fuerte, y eso nos permitirá hacer un Gobierno europeo que sea defensor de la Unión y de los intereses de los europeos por encima de las aspiraciones idealistas de la vida".

González Pons también ha dejado claro que la formación de Feijóo necesita "ganar y con contundencia a Sánchez" y consideran que esta es su "oportunidad", ya que no habrá otra "hasta las próximas elecciones generales".

"Ya no habrá otra vez y dejar pasar esta oportunidad es enviar un mensaje equivocado. Aspiro a concentrar el voto de todos aquellos que están contra Sánchez y enviar un mensaje claro", ha agregado también. También ha dejado claro que después de que Sánchez "anunciara medidas para poner bajo control la justicia, no podremos negociar nada".

Pons ha explicado que su papel "está en la defensa de los jueces, no en la colaboración con quien quiere maniatarlos", ha subrayado. "La actitud que mantiene el gobierno hacia el poder judicial, es suficiente para no mantener ninguna negociación", ha agregado. Finalmente, y sobre la posibilidad de que Mario Draghi, pueda ser elegido presidente de la Comisión Europea, ha asegurado que es de "cero".

"El PP europeo va a ser el ganador de las elecciones. Nuestra candidata es Ursula von der Leyen", ha explicado. En el caso de que ella no fuera, "sería también del PP europeo".

"Como partido ganador y mayoritario, no podemos renunciar a la presidencia de la comisión", ha apuntado.

Sobre el Campo de Gibraltar

El vicesecretario institucional del PP ha lamentado que a día de hoy, "Gibraltar es un paraíso fiscal consentido por la Unión Europea cuya riqueza nace de la pobreza del campo de Gibraltar. El campo de Gibraltar es la colonia de la colonia, la parte español que rodea el peñón se ha convertido en la colonia del peñón. Esto podríamos haberlo resuelto con el Brexit", ha explicado a Carlos Herrera.

Así las cosas, ha criticado que "Sánchez o Albares resuelven sus problemas por la vía de renunciar a ello, de ignorarlos". Ha apuntado que esto ya lo hicieron "con el Sáhara, con el reconocimiento del estado de Palestina y esto ha hecho con Gibraltar". De hecho, ha advertido que este acuerdo no se está negociando con el gobierno español, sino con que se hace en Bruselas, donde el PP "es el primer grupo".

"Si el gobierno no nos informa, el PP votará en contra. Si no nos meten dentro de esta negociación, votaremos en contra en el Parlamento europeo. Si no se cuenta con nosotros, sea cual sea el acuerdo, lo vamos a votar en contra", ha advertido.