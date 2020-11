Gayle Allard, profesora de Economía : "EE.UU. es un país dividido casi por partes iguales"

Gayle Allard, profesora de Economía en I.E. University, ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE' ahora que el abultado voto por correo en EE.UU., aún por contar en algunos Estados clave, ajusta la carrera por la Casa Blanca entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump. Según ha dicho, Trump "da por ganadas las elecciones", aunque no se sabe lo que "va a pasar" porque "hay varios estados que están contando las papeletas" de 100 millones de personas que depositaron su voto por adelantado.

"Igual no abemos hasta el viernes" qué va a pasar, aunque el republicano ya ha levantado las sospechas de fraude electoral. La experta ha dicho que no sabe "si la gente no cuenta la verdad o si tiene presión" de la familia para no decir a quién vota, pues las empresas demoscópicas habían pronosticado la clara victoria de Biden, como ocurrió en 2016 con Hillary Clinton, aunque han vuelto a fallar.

En opinión de Allard, "hay dos grupos" muy divididos en EE.UU., lo que se ha visto más claramente con la pandemia. Los que siguen a Trump "no llevan mascarilla" y rechazan las medidas de contención del virus. Ello a pesar de que la amenaza sanitaria ha devastado al país.

Además, la experta ha señalado que "va a ser difícil hacer un nuevo plan de estímulo para la economía", pues "si gana Biden, el Senado lo bloqueará", y si gana Trump, ha declarado que no está por la labor de llevarlo a cabo. Por eso, "los mercados están desesperados".

Entre todas las divisiones que hay entre estos grupos, está también la cuestión de la reforma de la Constitución para cambiar el mecanismo electoral. "Está creciendo un movimiento de estados" que aboga por entregar los electores al partido que gana el voto popular.

A pesar de que la experta espera que no haya una "guerra civil de baja intensidad" como pronostican algunos analistas, hay "milicias que están preparándose para intervenir" si se quiebra el orden. "Trump levanta tales pasiones que igual estarían dispuestos a ver que alguien se armara", ha manifestado, a pesar de que "la inmensa mayoría de los americanos" quiere y defiende su democracia.

Allard ha señalado que Trump, "con mucha efectividad", hace que los electores "tengan miedo" para que le voten, como los cubanos y venezolanos, que votaron por él "en masa" después de que el republicano agitase el miedo al socialismo que llegaría con Biden, a pesar de que el demócrata no es comunista para nada. "Estamos divididos casi por partes iguales", ha zanjado.