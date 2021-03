Garamendi, en COPE: “España está dopada porque tenemos el dinero de fuera"

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde se ha pronunciado sobre las previsiones del Banco de España, que ha empeorado el crecimiento de 2021 al 6% por el retraso de los fondos europeos y las vacunas. Según ha dicho, cuando Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, habla, lo hace “con independencia y con muchísimo criterio”.

Garamendi ha dicho que los empresarios ya conocían estos malos presagios. De hecho, los suyos son peores que los del Banco de España. “Nosotros estamos hablando del 5,5% y seguimos sin vacunas y sin abrir el escenario de la economía”, lo que “va a generar un problema grave que vamos a ver el año que viene o el siguiente”.

“España está dopada porque tenemos el dinero de fuera: el BCE está pagando la mitad de la deuda española y todo eso cualquier día se nos acabará”, ha dicho Garamendi.

El presidente de los empresarios ha pedido vacunas y test porque “hay que trabajar conjuntamente la salud y la economía”, si bien el retraso en la llegada de las vacunas en parte es responsabilidad de Europa, que lo ha hecho “fatal”. Garamendi ha pedido un mando único en lugar de 17 legislaciones diferentes para que no ocurra la paradoja de que un ciudadano de Madrid, por ejemplo, no pueda viajar a Galicia, pero sí pueda venir un ciudadano de París a la capital.

Además, ha recordado que los contagios no vienen del mundo de la empresa, sino de las relaciones familiares, que “es donde está habiendo el problema a veces de la falta de responsabilidad de los ciudadanos”.

En lo que respecta al uso de los fondos europeos, Garamendi ha recordado que están sometidos a condiciones, que en algunos casos “son más importantes que los propios fondos”. En este sentido, ha dicho que Europa no ha pedido una reforma laboral, sino “qué está diciendo qué pasa con la gente de menos de 30 años, que en España más del 40% está en paro; qué pasa con la gente de más de 50 años; qué pasa con el déficit brutal de más de 50 mil millones que tenemos con las pensiones o qué pasa con la dualidad del mercado laboral, pero Europa, la OCDE, el FMI dicen que la reforma laboral que se hizo es de las mejores de España”.

Atendiendo a los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, conocidos como PERTE, Garamendi ha recordado que a estos proyectos tienen que ir destinados los fondos, que no son para gastar, sino “para invertir”. El presidente de los empresarios también ha dicho que “si se gestionan como subvenciones no llegaríamos jamás a implementarlos”. Y ha mostrado sus dudas sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.