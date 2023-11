Garamendi (CEOE), en COPE: "No sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana"

Antonio Garamendi ha explicado en Herrera en COPE cómo ven los empresarios la futura Ley de Amnistía que se ha pactado entre el PSOE y el resto de sus socios que, previsiblemente, garantizarán una nueva presidencia de Pedro Sánchez. "Parece que el judicial puede acabar siendo un chicle", se ha mostrado así de tajante un Garamendi que no termina de entender la utilidad de una ley que acabará por borrar el delito de los políticos golpistas catalanes.

El problema de la amnistía para el mundo empresarial

Garamendi ha querido destacar "la reacción unánime de los jueces y los funcionarios públicos", que hemos podido ver en los últimos días y a la que los empresarios se han querido sumar: "No podíamos más que ponernos al lado de ellos y pedir la separación de poderes, y como consecuencia de ello, la igualdad entre los españoles", he explicado el presidente de la patronal en España.

Desde la CEOE han analizado los acuerdos desde un punto de vista económico, más allá del impacto político que pueda tener en nuestro país. Y la conclusión alcanzada por los empresarios, parece clara: "Cuando ves los acuerdos, puedes decir, o no me creo nada, o como me crea todo, pues te pones a temblar", ha expresado Garamendi en su conversación con Carlos Herrera.

"Hay un montón de temas que ponen en alerta al mundo empresarial, desde el punto de vista de la confianza", ha querido enfatizar. "La inseguridad jurídica es de las cosas más peligrosas que podemos encontrar", ha argumentado, para terminar por sentenciar, en clara alusión a la ley de amnistía: "No sabemos si una ley está para cumplirse o te la van a perdonar mañana".

El problema de la nueva jornada laboral de Yolanda Díaz

La líder de Sumar ha comenzado una fuerte campaña para reducir el número de horas que trabajamos los españoles. Tanto es así, que en el acuerdo arrancado al PSOE para facilitar la investidura se ha pactado un máximo de 37,5 horas de trabajo semanales "sin pérdida" de salario. ¿Cómo ven esto desde la patronal? Garamendi ha querido hacer un breve repaso.

"El 10 de mayo firmamos un acuerdo con los sindicatos por tres años, que da una estabilidad enorme", ha presumido el presidente de la CEOE. En esos acuerdos se habrían pactado unas tablas salariales que, con lo firmado por PSOE y Sumar, podrían saltar por los aires: "Pues va a llegar el gobierno, y se nos saltan", en un movimiento que, bajo su punto de vista, "afecta sobre todo a las pequeñas empresas, a los autónomos. Afecta al pueblo y yo represento también al pueblo", ha defendido.

Garamendi ha adelantado que con la rebaja de horas de trabajo por semana, "le van a pegar un subidón de los costes. Cualquier autónomo va a tener una tremenda dificultad para desarrollar su actividad", ha anticipado Antonio Garamendi.

El problema de la fuga de empresas al extranjero

"Por encima de todo quiero a mi país, que se llama España, por cierto", ha puntualizado un Garamendi al que le preguntaban si entendía a los empresarios que se están planteando en estos momentos irse de España como consecuencia de la situación de inaestabilidad jurídica y política.

El presidente de la CEOE ha querido lanzar un mensaje a todos los empresarios ante el momento que vivimos como país: "Creo que en España somos mucho más fuertes de lo que la gente piensa y aguantaremos", ha vaticinado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Sería una malísima noticia que la gente salga o se vaya", se lamentaba, mientras a la vez asumía que la situación en la que nos coloca la amnistía no es buena: "Estas cosas pueden provocar eso. No animaría en ningún caso a que se vayan", ha insistido.

¿Quién paga la fiesta?

El previsible nuevo gobierno de Pedro Sánchez nace con concesiones en lo político, sirva la amnistía como ejemplo, y por supuesto en lo económico. El líder de los empresarios ha valorado este último punto y cómo puede afectar a un tejido empresarial cada vez más debilitado por los elementos externos.

"Aquí estamos con la chequera de miles de millones", ha criticado al gobierno en funciones. "Esto quién lo paga, o cómo se paga", se ha preguntado. "Aquí nos estamos pasando de un déficit, nos estamos pasando de gastos", es el análisis que realiza tras conocer algunos de los pactos económicos a los que están llegando los partidos que aspiran a gobernar España.

"¿Quién paga la fiesta? Porque parece que hay una máquina para hacer el dinero y no hay que devolverlo", ha terminado por explicar Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en su conversación con Carlos Herrera.