Gamarra: “Sánchez no ha entendido nada del resultado andaluz y ha iniciado una deriva hacia más ideología”

El Gobierno sacará adelante la Ley de Memoria Democrática tras pactar con Bildu, por ejemplo, ampliar el límite temporal de la aplicación de la ley hasta finales de 1983. Una decisión que la secretaria general del PP Cuca Gamarra ha valorado en ‘Herrera en COPE’, “Pedro Sánchez no ha entendido absolutamente nada del resultado electoral de Andalucía y ha iniciado una deriva hacia, todavía, más ideología frente a la necesidad de políticas económicas que mejoren la vida de los personas que tan mal lo están pasando” asegurando que el presidente del Gobierno “sigue una agenda absolutamente ideológica en vez de resolver el día a día de los 47 millones de españoles”.

Señala Gamarra que “detrás de este movimiento está deteriorar y cuestionar nada más y nada menos la Transición, el gran acuerdo de los españoles basado en la concordia y en una España y no en dos Españas que se enfrentan , que es lo que intenta remover Pedro Sánchez” y considera que “demuestra que tenemos a un presidente del Gobierno que está en una situación de divorcio con la sociedad española”.

Para la secretaria general del PP “este revisionismo histórico que está en convertir a Bildu en su aliado y socio a la horade aprobar leyes de estas características, demuestra que Sánchez está llevando a cabo una revisión histórica del PSOE”.





LA COLONIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POR PARTE DEL GOBIERNO





A lo largo de los últimos meses hemos sido testigos de destituciones o dimisiones de grandes y representativos cargos de algunas de las instituciones y organismos del Estado en una maniobra que está llevando a cabo el Gobierno. Unos hechos que esta semana han sido noticia tras lo ocurrido con Indra y el INE.

Una situación que Gamarra describe como “una escalada en deterioro de la calidad democrática a través de un Gobierno que intenta colonizar todo tipo de instituciones y organismos”.

Enumera la secretaria general del PP las instituciones que han sido objeto de esa colonización del Gobierno, “lo hemos constatado en la deriva del CIS en las última legislatura, se ha podido ver el CNI en uno los casos más significativos y sangrientos de los últimos tiempos donde se ha entregado la cabeza de la directora general por exigencias de los independentistas y, en la última semana, esta colonización de quien busca asumir máximos poderes con mínimos controles, porque eso es lo que significa la desaparición al final de la figura de los independientes, bien porque son cesados o bien porque ellos mismo dimiten por la presión pues se está produciendo”, destacando “la maniobra en la que ha estado una empresa pública como el SEPI, el Indra me parece muy grave por lo que significa el ataque de algún Gobierno a una empresa cotizada”.

No olvida Gamarra lo sucedido con el INE, una vez que esta semana hemos conocido la dimisión de su presidente Juan Manuel Rodríguez Poo, una vez “que ya la semana pasada Nadia Calviño lo dejaba muy claro, llevaba meses cuestionando la metodología del INE”, recuerda Gamarra.

Con todo lo ocurrido, este miércoles, hay sesión de control del Gobierno y al PP se le ha vetado una pregunta sobre Indra, ya que el PSOE alega que no es de actualidad, lo que para Gamarra es “difícil de entender y de creer, porque si esto no es actualidad, que me digan qué lo es”, reclama.

CUMBRE DE LA OTAN





La secretaria general del PP valora la Cumbre de la OTAN que empieza este miércoles en Madrid destacando la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianaza como “asunto vital” y recuerda que “la garantía de protección debe quedar ampara en el nuevo marco de la OTAN, sobre todo aquello que afecte a Melilla y Ceuta”.

Por otro lado, Gamarra ha puesto en valor que su partido “no fallará a los españoles” asegurando que “en cuestiones de nuestra situación en el marco de Defensa y seguridad estaremos a la altura de las circunstancias apoyaremos aquello que España merece apoyar”.

DEBATE ESTADO DE LA NACIÓN





Este martes hemos conocido las fechas de la celebración del Debate del Estado de la Nación, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio. Aunque Gamarra aclara que “la fecha todavía no ha sido acordado, lo que se ha anunciado es que el Gobierno, previsiblemente, pedirá que se haga en esas fechas aunque está pendiente de que sea aprobado”.

Además, critica que a la hora de convocar este Debate entre el Gobierno y el PP “no ha habido ningún tipo de negociación”.

Y, por último, asegura que “el PP demostrará que España tiene una alternativa”.