Frank Cuesta en 'Herrera en COPE': “Rescatar animales vale mucho dinero”

Francisco Javier Cuesta, más conocido como Frank Cuesta ha sido una persona que ha viajado ya por todo el mundo, en principio, gracias al tenis, donde se preveía que iba a tener un gran futuro. Pasó por Barcelona, Argentina, Estados Unidos, Austria, Australia, … pero, debido a una lesión tras un accidente de moto, tuvo que abandonar el tenis para convertirse en entrenador. Quién le iba a decir a Frank que su último destino hasta hoy, iba a ser Tailandia, donde montó una academia de tenis llegando a dar clase incluso al extenista Paradorn Srichaphan, el jugador que llegó a ser el asiático que más alto llego en este deporte. El presentador ha reconocido a Alberto Herrera que sigue jugando en alguna ocasión al tenis: “Paradorn me compró la academia y de vez en cuando me paso y jugamos dos horas. Después nos vamos a comer y nos ponemos como cerdos”.

Tras 15 años en Tailandia, tuvo un encuentro fortuito con 'Callejeros Viajeros'. A raíz de ahí, pasó a ser una estrella de la televisión española por su sabiduría y la manera de divulgación sobre la naturaleza. Ha llegado a tener 2 millones de audiencia en cada programa que realizaba. Mientras rodaba con el famoso programa de cuatro, Frank recibió una llamada para salvar a una cobra de 3 metros, ¿Cómo empezó a rescatar serpientes? Nos preguntamos todos, él nos cuenta: “Comencé más o menos en el 1997, que empecé a ver que donde yo vivía había muchas serpientes y los guardas las mataban. Entonces, hablé con ellos y yo las recogía y las dejaba en una reserva natural que hay aquí cerca”. “Pagaba a la gente un euro para que me llamasen y pudiera rescatarlas, pero aquí en Asia es todo muy diferente a España”. “Para que la policía venga conmigo, yo tengo que pagarles por debajo de la mesa, en Asia todo vale dinero”.

Frank tiene un Santuario de 37 hectáreas en Tailandia donde lleva a los animales que ha rescatado, más de diez mil en estos 22 años que lleva en el país asiatico: “Hay hasta casi 50 especies diferentes que viven en paz, es una especie de una selva donde cualquier animal del mundo puede vivir”. El proyecto del amante de los animales es poder montar un santuario en España, pero no se lo están poniendo nada fácil: “El que quiero montar en España, es exactamente igual que este, sé que voy a tener que pelearme con mucha gente”. “El problema es que la burocracia en España es brutal”. “Que estemos utilizando los animales de una manera política, es algo que lo veo una locura”. “A lo mejor hay que empezar con un espacio más pequeño, con muchas más medidas de seguridad y decir mira, darme tres años para que veáis que esto es posible” “Si no me dan la oportunidad desde entidades nacionales, me iré a los pueblos a que me digan mira, hazte esto aquí”.

Cuesta reconoce que los santuarios son el futuro, ya que los define como los lugares donde los animales pueden vivir en paz y el único peligro que pueden correr depende de los depredadores, no de la mano del ser humano.