La última entrevista a Francisco Luzón en 'Herrera en COPE': "Me duele ver como sufre mi familia"

"Me cuesta admitir que empiezo a no ser autosuficiente", confesaba Francisco Luzón a Carlos Herrera el 6 de noviembre de 2016. Días antes el exbanquero había anunciado que sufría Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que le había sido diagnosticada en octubre de 2013. Se comunicaba gracias a una App de su teléfono móvil que verbalizaba lo que él mismo escribía. Este miércoles Luzón fallecía a los 73 años.

“Las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho. Es algo normal en el ELA bulbar, que es el que padezco”, explicana el banquero en 'Herrera en COPE'.

Deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura

Recordaba entonces el periplo hasta que le diagnosticaron esta dolencia cuyas causas y cura, son desconocidas. "Fue muy duro. Prueba tras prueba todo apuntaba a que había una gran probabilidad de que fuera ELA. A medida que se desechaban otras enfermedades, nos preocupábamos más. Deseábamos que fuera un cáncer con tratamiento y cura”.

A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela

Pese a todo, cuando le confirmaron sus peores presagios, reconocía en COPE, no se hundió. “No fue una noticia por sorpresa".

Luzón ha creado una Fundación que lleva su nombre para apoyar la investigación de esta enfermedad degenerativa que afecta a más de 4.000 personas en España y que se origina cuando las células del sistema nervioso, las motoneuronas, disminuyen su funcionamiento y mueren.

“La que más de cerca vivió el proceso fue mi mujer”, advertía. “A nuestros hijos y familia les fuimos informando con cautela. Lo asumimos todos juntos, poco a poco, no hubo momentos dramáticos.Una familia cercana es buena para todos. Algo importante cambió en nuestra relación, se hizo más próxima”.

Francisco Luzón que procede de familia humilde y que llegó a lo mas alto, aseguraba que ha sido “la dureza” de su vida y sus “valores y principios” los que han forjado su carácter. “Me doy cuenta de que eso me ha preparado para esta situación”. Sin embargo lamentaba, “me cuesta admitir que empiezo a no ser autosuficiente y me duele ver como sufre mi familia, e intuyo que seguirá siendo así hasta el final”.

Luzón sacaba a la luz su enfermedad con la intención de mejorar la vida de los enfermos de ELA en España. Consideraba que los pacientes tienen que ser atendidos hasta por siete especialistas y que muchas veces “necesitan moverse en silla de ruedas o respiración asistida y lo que no pueden hacer es peregrinar de un especialista a otro”. Reclamaba unidades especializadas en el país, “pocas pero dotadas en cantidad y calidad”, y una mejora de la asistencia social.

El 21 de junio de 2019 con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, 'Herrera en COPE' entrevista a María José Arregui, vicepresidenta de la Fundación Francisco Luzón.

Arregui aseguraba que desde su fundación llevan a cabo un seguimiento “de todo lo que se hace en el mundo que tiene que ver con la ELA”. A su juicio, “se están haciendo grandes avances. Esperemos que en menos de una década se pueda conseguir una cura o, al menos, que se detenga la enfermedad”.

Sin embargo, reconocía el diagnóstico de esta enfermedad no es sencillo, sino que se hace por descarte. “Una de las primeras dificultades que se encuentra el médico a la hora de diagnosticar es que no es una enfermedad con pruebas específicas que digan que la tienes o no. El enfermo pasa por múltiples pruebas donde se descartan otras enfermedades y se llega a esa conclusión después de un proceso muy doloroso que puede durar 12 o 14 meses”, señalaba.