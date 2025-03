Esta es la fotografía que realiza de Nicaragua el periodista Miguel de los Santos en su último libro: "Mi novela es reivindicativa por el olvido que sufre el país"

Miguel de los Santos es periodista y escritor. Presenta su último libro “Flor de avispa” en 'Herrera en COPE'. En él, habla de Nicaragua. Los más jóvenes no recordarán que en Nicaragua hubo una revolución. Esa revolución contestaba al régimen de los Somoza, que era una saga particularmente tiránica.

Respecto a lo que hacía De los Santos en la Nicaragua de los 90, explica que andaba rodando por Centroamérica.

En concreto, estaba en Venezuela cuando se enteró de que "el sacerdote Ernesto Cardenal se había retirado a un lugar donde había creado una escuela de artistas primitivistas. Decepcionado con los resultados de la revolución. Me presenté allí, cambié el rumbo del viaje. Me atendió muy bien y, en aquel momento, era exsacerdote. Fue retirado de la iglesia a divinis en la visita del Papa Juan Pablo II en el 84. Me atendió muy amablemente". Le planteó dos preguntas: una: sobre su peripecia personal y esa maldición que cae sobre la república de Nicaragua.

"me dijo: si quiere usted hacer algo por mi país; escriba un libro"

Luego, se "abre la esperanza de la revolución y todo sigue igual. Nadie puede olvidar el terremoto de Managua en el 72. No es lo más sustancioso lo que me dice, sino el epílogo. Al despedirnos, me dice que 'ahora la gente se sorprenderá. Si quiere usted hacer algo por mi país, escriba un libro'". Y ahí está 'Flor de Avispa'.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Miguel de los Santos, periodista y escritor La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

Sergio Ramírez le escribe el prólogo del libro. Fue vicepresidente del primer gobierno sandinista. Lo que le dice en ese prólogo, en palabras del autor de 'Flor de Avispa', "en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen costarricenses y nicaragüenses, fugados de la justicia, adivinas, prostitutas, exiliados a ese lugar perdido..."

Miguel de los Santos cuenta que la novela que ha escrito se desarrolla en tres escenarios. Uno es Managua "donde se consolida la revolución en 1979. Y allí hay dos escenarios más que desencadenan toda la historia. Uno es una iglesia. Un templo emblemático. Y donde, en cierta medida, se alinea con la famosa teología de la liberación. Creo que fue malinterpretada por algunos".

¿Quieres descubrir más claves de su libro? Descúbrelo en el audio adjunto.