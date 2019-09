Fernandoi Savater: "Sara era una mujer bastante estruendosa"

A Sara le gustaba mucho Barbara, la cantante francesa. A su marido Fernando le era prácticamente indiferente. Sobre gustos musicales, oiga, la pareja puede ir por separado.

Pero desde que Sara no está, Fernando ahora escucha su música antes de cenar.

Fernando Savater y Sara Torres vivieron 35 años juntos. Se conocieron en la Universidad de Zorroaga (San Sebastián) mientras él tomaba un vino y una bolsa de patatas fritas. Él era profesor, ella una alumna, que de buenas a primeras se le acercó y le dijo: "He estado en tu clase. ¡Y no me ha gustado nada!".

Ahí la lió. Con el ego irritado, pero un tanto asombrado, Fernando, se enamoró irremediablemente de ella.

No lo supo nunca con tanta certeza como ahora. Y es que en palabras del filósofo: “reconocemos el amor por el ruido que hace al marcharse”.

Y Sara hizo mucho ruido.

Un ruido que ahora podemos leer en el silencio de las palabras de un libro “La peor parte. Memorias de amor”