Fernando Suárez, último ministro vivo de Franco, critica la amnistía "por complacer a Puigdemont"

Fernando Suárez González es exministro de Trabajo en el último gobierno del régimen y presenta el libro llamado "Testigo presencial". Este miércoles, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y cuenta que lo escribió en varios veranos. "Es un libro muy complicado. Es un ensayo, hablo un poco de todo. Y luego tiene un defecto que es muy egolátrico, pero es lo que quiero que sepan mis lectores".

Sobre su ejemplar, indica que "lo interesante políticamente está. Lo cuento todo. Son muchas fases. El libro empieza en mi infancia. Cuento la carrera en Oviedo, a la que tengo mucho cariño y luego la entrada en política".

Luego, naturalmente, narra su etapa de ministro. "Es lo que tiene más interés. Cuento mis relaciones con Franco, mis entrevistas con él, los problemas gravísimos que teníamos en aquel momento. En el año 75 tuvimos problemas tremendos. Todo está contado honradamente. Y luego, la etapa de Alianza Popular".





Suárez González también ha alabado la gran labor que ha realizado Don Juan Carlos. "Hay que hablar de él con mucha responsabilidad. Hay que distinguir el ser humano y la institución. Como ser humano, ha cometido errores. Penosos algunos. Pero como Rey es absolutamente ejemplar. Ha sido de los más importantes que hemos tenido y ha prestado unos servicios a la nación incalculables".





Respecto a la República, dice que "era aceptada generalmente. La monarquía había caído en el desprestigio. Alfonso XIII quitaba gobiernos y ponía gobiernos. La revolución del 34 es una cosa cruel, de una ferocidad tremenda. Hay un informe del nuncio de su Santidad en Madrid al secretario de Estado. Un informe en el que cuenta lo que pasó en Asturias. Eso crea un clima de división nacional y desde febrero del 36 hasta junio del 36 en España no se puede vivir. Está relatado día a día. Los robos, los asaltos, una cosa insufrible".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Así, llegamos al estallido de la guerra civil. En ese momento, en palabras de Suárez González, surge un régimen autoritario que "pone a España en forma. La edad media de la población crece y se industrializa".

Y de la guerra civil, damos el salto a otra etapa crucial para la historia de España: la transición. Recuerda el exministro de Trabajo en el último gobierno del régimen que "fue un momento de mucha lucha dialéctica. Difícil. Y el segundo instante complicado es el de la ley electoral".





"La amnistía parece que se hace para complacer a Puigdemont y eso es insólito"

No ha querido desaprovechar la oportunidad, además, para hablar (de un modo muy contundente) sobre la amnistía, comparándola con la del 77.

"Aquella amnistía era una pretensión de la izquierda. Se pusieron de acuerdo y aprobaron esta ley. Don Juan Carlos concedió varios indultos. Pero con la amnistía del 77, después de la Constitución, salieron de la cárcel gente con crímenes gravísimos. Yo no estuve de acuerdo con ello. La amnistía parece que se hace para complacer a Puigdemont y eso es insólito. Una persona que está en busca y captura del Supremo reciba la visita de la vicepresidenta del Gobierno, no tiene precedentes y no va a acabar bien. Cataluña nunca va a ser independiente".





De hecho, no ve nada claro lo del lawfare porque "los jueces españoles tienen un espíritu independiente. La inmensa mayoría tiene criterio. Y si se les deja libres, todo irá mejor. Que no se renueve el Consejo está creando otra vertiente de las dificultades que padecemos".





Por último, prosigue su discurso indicando que le parece muy grave que no se acepte la Constitución en todas sus dimensiones. La deslealtad de los partidos nacionalistas es evidente desde hace mucho tiempo".