Fernando Díaz Villanueva, en 'Herrera en COPE': “Lo más importante en la radio es saber lo que hay que callar”

Díaz Villanueva es un periodista apasionado por la música, la historia y, sobre todo, la información. En 2012 empezó su carrera escribiendo dos columnas semanales en el periódico La Gaceta. Más tarde, en 2016, creó su propio podcast en la intimidad de su buhardilla y decidió bautizarlo con el mismo nombre de la sección que escribió años atrás: La Contracrónica.

Explica su pasión por la historia afirmando que “es lo que explica el mundo presente”, por lo que es imprescindible conocerla para poder entender la sociedad y el mundo actual. Lo más importante al estudiarla es asegurarse de que proviene de fuentes contrastadas, si no, no estaríamos hablando de hechos, sino de suposiciones: “La diferencia entre un historiador o periodista honrado con uno que no lo es, es que este último da por seguro lo que es una hipótesis”. Para evitar comunicar falacias asegura que: “Lo más importante en la radio es saber lo que hay que callar”, es decir, omitir todo aquello de lo que se esté completamente seguro.

Lamenta que las últimas generaciones tienen un pesimismo que no es natural de la juventud. Esto se debe, afirma, a que tanto desde la izquierda como la derecha, se les ha infundido un miedo incomprensible, con el objetivo de conseguir una sociedad fácil de controlar.

En abril de este año ha coescrito junto a su compañero y amigo Alberto Garín 'Lutero, Calvino y Trento. La reforma que no fue', un libro dialogado en el que discuten sobre la historia de protestantes y católicos. Para ello, grabaron dieciséis horas de conversación. Lo definen como una “contrahistoria” en sí mismo y, aunque en ocasiones disienten, aseguran que es precisamente la esencia de la obra, porque “la historia es debate”.