Fernando Clavijo, sobre la reforma de la Ley de Extranjería: "El Estado no puede mirar hacia otro lado"

Entre tanto ruido por el Poder Judicial, el presidente canario ha estado en Madrid para recabar apoyos políticos con un objetivo: reformar la Ley de Extranjería, de manera que sea obligatorio el tener que acoger a los menores migrantes no acompañados. El papel que tiene Canarias es tremendo porque en las islas cuentan con 80 centros y acogen ya al 45,5% de todos los menores no acompañados que hay en España.

Fernando Clavijo es el presidente de Canarias y pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablarnos sobre este asunto. Al comienzo de su intervención, nos cuenta las sensaciones con las que se marcha de la capital. "Son sensaciones positivas porque el único grupo que nos ha trasladado el 'no' es Vox. Todos estamos de acuerdo en que el Gobierno tiene que garantizar la financiación. La ley del menor no estaba conseguida para un fenómeno migratorio como el que estamos viviendo".

Incide Clavijo en que "en la próxima Conferencia Sectorial llevaremos el texto ultimado con todas las sugerencias de los partidos para que los presidentes autonómicos lo puedan analizar y dar luz verde".





"No entendemos por qué no es un decreto. Jurídicamente cabe. Tenemos la urgencia del verano. Se habla de la posibilidad de algún recurso frente al TC y, en esa línea, los dos gobiernos no estamos de acuerdo", recuerda el líder canario en 'Herrera en COPE'. En cambio, explica que el Estado y el gobierno de Canarias sí están de acuerdo en el contenido de la norma.

Fernando Clavijo recuerda que "el interés del menor tiene que prevalecer. A nosotros nos premia el plazo. Siempre que llegue en julio como máximo, es lo que tenemos que intentar sacar adelante".

Se ha buscado el último acuerdo sobre la distribución de unos 400 menores en Canarias y "se ha buscado ese consenso unánime entre todas las comunidades autónomas. Las comunidades se muestran muy comprensivas con las islas. El Estado no puede mirar para otro lado. Hablamos de migrantes y las competencias son exclusivas del Estado".

Clavijo también ha querido alabar el papel de la Iglesia al respecto.

"Ha sido fundamental. Ellos no atienden a los menores por su estructura pero nos han cedido las infraestructuras, las instalaciones, estamos pidiéndole al Gobierno que nos cedan los cuarteles que están en desuso para poder atender a esos menores con dignidad. El Gobierno nos lo niega y cada vez que hemos pedido instalaciones a los obispados solo ha habido facilidades y una colaboración admirable".

"El PP de Canarias está en el pacto migratorio y ha impulsado este acuerdo"

Ahora, lo están soportando "las autonomías con fondos propios y creo que en julio podremos alcanzar ese acuerdo".

El PP es un partido clave porque lidera la mayoría de autonomías. En alguna de ellas, con el apoyo de Vox. Sobre este asunto, indica Clavijo que la solidaridad tiene que ser equitativa y "el PP de Canarias está en el pacto migratorio. Ha impulsado este acuerdo. Me constan los esfuerzos de Manolo Domínguez. Y el PP que yo conozco no acepta chantajes. Hará lo que mejor sea para los menores y salvaguardando los intereses de cada autonomía".

La reunión que mantuvo el líder canario con Pepa Millán (Vox), fue cordial y "nos trasladó que si los menores son atendidos, seguirán viniendo. Tenemos mucho que decir. Yo he estado con el Papa, que destacó el ejemplo del pueblo canario y su compromiso por un mundo mejor. Hemos estado en Bruselas. Nos dijeron que de aquí a 2-3 años tendremos los reglamentos".

Por último, concluye su intervención que la problemática en África a corto plazo porque "Europa está mirando a otro lado. Nosotros prevemos años de mayor intensidad".